Вице-премьер и глава МИД Армении приехали на переговоры в Москву

В российскую столицу прибыли первый
вице-премьер и глава МИД Армении. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Представители кабмина Армении проведут встречи по линии правительства и министерства иностранных дел. Песков в очередной раз подчеркнул, что происходящее в республике — внутреннее дело страны, в Кремле надеются, что ситуация будет как можно быстрее урегулирована в рамках конституционного поля.
В самой Армении продолжаются массовые манифестации. В полдень по местному времени по призыву лидера митингующих Никола Пашиняна его сторонники разблокировали автомобильные дороги по всей стране. Движение возобновилось, чтобы все желающие смогли попасть на большой митинг в Ереване.
Накануне на акции протеста Никола Пашиняна выдвинули кандидатом на пост премьера. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но требование оппозиции выбрать их лидера премьер-министром страны считает антиконституционным. Как заявил ранее и. о. главы правительства Карен Карапетян, премьер не может быть выбран на улице.
В самой Армении продолжаются массовые манифестации. В полдень по местному времени по призыву лидера митингующих Никола Пашиняна его сторонники разблокировали автомобильные дороги по всей стране. Движение возобновилось, чтобы все желающие смогли попасть на большой митинг в Ереване.
Накануне на акции протеста Никола Пашиняна выдвинули кандидатом на пост премьера. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но требование оппозиции выбрать их лидера премьер-министром страны считает антиконституционным. Как заявил ранее и. о. главы правительства Карен Карапетян, премьер не может быть выбран на улице.
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