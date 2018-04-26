Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  
    Вице-премьер и глава МИД Армении приехали на переговоры в Москву. Армения, Ереван, митинги и протесты, Песков. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВице-премьер и глава МИД Армении приехали на переговоры в Москву

    Вице-премьер и глава МИД Армении приехали на переговоры в Москву

    1 комментарий

    Вице-премьер и глава МИД Армении приехали на переговоры в Москву

    <nobr>Вице-премьер</nobr> и глава МИД Армении приехали на переговоры в Москву

      В российскую столицу прибыли первый вице-премьер и глава МИД Армении. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

      Представители кабмина Армении проведут встречи по линии правительства и министерства иностранных дел. Песков в очередной раз подчеркнул, что происходящее в республике — внутреннее дело страны, в Кремле надеются, что ситуация будет как можно быстрее урегулирована в рамках конституционного поля.

      В самой Армении продолжаются массовые манифестации. В полдень по местному времени по призыву лидера митингующих Никола Пашиняна его сторонники разблокировали автомобильные дороги по всей стране. Движение возобновилось, чтобы все желающие смогли попасть на большой митинг в Ереване.

      Накануне на акции протеста Никола Пашиняна выдвинули кандидатом на пост премьера. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но требование оппозиции выбрать их лидера премьер-министром страны считает антиконституционным. Как заявил ранее и. о. главы правительства Карен Карапетян, премьер не может быть выбран на улице.

      Новости по теме

      Смена власти в Армении

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru