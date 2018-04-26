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26 апреля, 15:00
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    Тысячи протестующих вновь вышли на улицы Еревана

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich
    Тысячи протестующих вновь вышли на улицы Еревана

    Тысячи протестующих вновь вышли на улицы Еревана

    Тысячи протестующих вновь вышли на улицы Еревана
  • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich

    • В Ереване утром в четверг возобновились акции протеста против действующей власти.

    На улицы вышли тысячи людей, в том числе сторонники лидера протестного движения Никола Пашиняна. Как передал «Интерфакс», активисты проводят шествия. Был перекрыт автомобильный мост на севере города.

    Накануне в центр армянской столицы были стянуты силы полиции и спецтехника. В среду митингующие перекрывали дорогу в аэропорт, а также частично блокировали трассу в Грузию: многие бросали автомобили и вставали живой цепью. Едва не дошло до столкновений.

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