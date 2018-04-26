Тысячи протестующих вновь вышли на улицы Еревана

В Ереване утром в четверг возобновились акции протеста против действующей власти.
На улицы вышли тысячи людей, в том числе сторонники лидера протестного движения Никола Пашиняна. Как передал «Интерфакс», активисты проводят шествия. Был перекрыт автомобильный мост на севере города.
Накануне в центр армянской столицы были стянуты силы полиции и спецтехника. В среду митингующие перекрывали дорогу в аэропорт, а также частично блокировали трассу в Грузию: многие бросали автомобили и вставали живой цепью. Едва не дошло до столкновений.
Собравшиеся требовали отставки исполняющего обязанности премьер-министра Карапетяна и настаивали, чтобы правительство возглавил Пашинян. Одна из фракций выдвинула его на этот пост.
Ситуацию в Армении Владимир Путин по телефону обсудил накануне с недавно избранным президентом страны Арменом Саркисяном. Лидеры подчеркнули: для преодоления кризиса всем политическим силам республики нужно проявить сдержанность и быть готовыми к диалогу.
Накануне в центр армянской столицы были стянуты силы полиции и спецтехника. В среду митингующие перекрывали дорогу в аэропорт, а также частично блокировали трассу в Грузию: многие бросали автомобили и вставали живой цепью. Едва не дошло до столкновений.
Собравшиеся требовали отставки исполняющего обязанности премьер-министра Карапетяна и настаивали, чтобы правительство возглавил Пашинян. Одна из фракций выдвинула его на этот пост.
Ситуацию в Армении Владимир Путин по телефону обсудил накануне с недавно избранным президентом страны Арменом Саркисяном. Лидеры подчеркнули: для преодоления кризиса всем политическим силам республики нужно проявить сдержанность и быть готовыми к диалогу.
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