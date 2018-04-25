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    Представители властей США взломали замок на резиденции генконсула РФ в Сиэтле. США, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПредставители властей США взломали замок на резиденции генконсула РФ в Сиэтле

    Представители властей США взломали замок на резиденции генконсула РФ в Сиэтле

    13 комментариев
    • Фото: Embassy of Russia in the USA / facebook.com
    Представители властей США взломали замок на резиденции генконсула РФ в Сиэтле

    Представители властей США взломали замок на резиденции генконсула РФ в Сиэтле

    Представители властей США взломали замок на резиденции генконсула РФ в Сиэтле
    • Фото: Embassy of Russia in the USA / facebook.com

      • Представители американских властей прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле. Они вошли на территорию и взломали замок на двери.

      Резиденция генконсула РФ, хотя и была закрыта по требованию Вашингтона накануне, остается собственностью России. Однако прибывшие к зданию представители властей США вскрыли дверь и проникли внутрь, передает ТАСС.

      Заведующий консульским отделом посольства РФ в США Николай Пукалов заявил, что американская сторона действует в нарушение законов.

      Николай Пукалов, заведующий консульским отделом посольства РФ в США: «Мы сейчас присутствуем при том, что американская сторона пытается в нарушение всех наших дипломатических и консульских конвенций, а также собственного законодательства, охраняющего право частной собственности, проникнуть на нашу территорию».

      смотретьРезиденция генконсула РФ в Сиэтле закрыта
      Резиденция генконсула РФ в Сиэтле закрыта
      Он назвал действия американских властей недружественным шагом и добавил, что решение об ответе будет принято позднее, сообщает РИА Новости.

      На взлом уже отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook она назвала проникновение на территорию резиденции «государственным рейдерским захватом».

      We continue streaming the invasion into Russian diplomatic property in Seattle

      We continue streaming the invasion into Russian diplomatic property in Seattle

      Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США 25 апреля 2018 г.


      Напомним, ранее американские власти потребовали закрыть генконсульство России в Сиэтле и освободить здание резиденции генконсула. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля в Солсбери.

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