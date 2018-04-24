Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Резиденция генконсула РФ в Сиэтле закрыта

    комментировать

    Резиденция генконсула РФ в Сиэтле закрыта

    Резиденция генконсула РФ в Сиэтле закрыта

    Российское генконсульство в американском Сиэтле закрыто. Об этом сообщает РИА Новости.

    Как отмечает агентство, сотрудники покинули резиденцию генконсула.

    ТАСС уточняет, что делегация направляется в Вашингтон. В колонне 11 машин, на которых выезжают 23 человека — дипломаты и члены их семей, в том числе и дети.

    Напомним, власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле после отравления в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля. В причастности к произошедшему Великобритания, США и ряд других западных стран бездоказательно обвиняют Россию.

    смотретьЗакрытие российского генконсульства в Сиэтле ударило по простым людям
    Закрытие российского генконсульства в Сиэтле ударило по простым людям
    31 марта дипломатическое представительство в Сиэтле прекратило работу. Россия в качестве ответа выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.

    Новости по теме

    Дело Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru