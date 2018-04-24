Резиденция генконсула РФ в Сиэтле закрыта

Российское генконсульство в американском Сиэтле закрыто. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, сотрудники покинули резиденцию генконсула.
ТАСС уточняет, что делегация направляется в Вашингтон. В колонне 11 машин, на которых выезжают 23 человека — дипломаты и члены их семей, в том числе и дети.
Напомним, власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле после отравления в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля. В причастности к произошедшему Великобритания, США и ряд других западных стран бездоказательно обвиняют Россию.
31 марта дипломатическое представительство в Сиэтле прекратило работу. Россия в качестве ответа выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.
ТАСС уточняет, что делегация направляется в Вашингтон. В колонне 11 машин, на которых выезжают 23 человека — дипломаты и члены их семей, в том числе и дети.
Напомним, власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле после отравления в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля. В причастности к произошедшему Великобритания, США и ряд других западных стран бездоказательно обвиняют Россию.
31 марта дипломатическое представительство в Сиэтле прекратило работу. Россия в качестве ответа выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.
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