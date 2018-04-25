Путин по телефону обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

Президенты России и Армении провели телефонный разговор. В ходе беседы Владимир Путин и Армен Саркисян обсудили ситуацию в Ереване.
Как сообщили в Кремле, во время беседы Путин и Саркисян подчеркнули, что для преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в Армении необходимо проявлять сдержанность и ответственность, а также готовность к решению имеющихся проблем путем диалога в конституционных рамках.
Напомним, в Ереване продолжаются массовые акции протеста. На фоне продолжающихся демонстраций премьер Серж Саргсян подал в отставку. Теперь оппозиция добивается досрочных выборов парламента. Кроме того, кандидатура организатора митингов Никола Пашиняна была выдвинута на пост главы правительства.
Напомним, в Ереване продолжаются массовые акции протеста. На фоне продолжающихся демонстраций премьер Серж Саргсян подал в отставку. Теперь оппозиция добивается досрочных выборов парламента. Кроме того, кандидатура организатора митингов Никола Пашиняна была выдвинута на пост главы правительства.
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