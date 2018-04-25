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Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Путин по телефону обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении. Армения, Путин, митинги и протесты, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин по телефону обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

    Путин по телефону обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский, Владимир Астапкович
    Путин по телефону обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

    Путин по телефону обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

    Путин по телефону обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский, Владимир Астапкович

      • Президенты России и Армении провели телефонный разговор. В ходе беседы Владимир Путин и Армен Саркисян обсудили ситуацию в Ереване.

      Как сообщили в Кремле, во время беседы Путин и Саркисян подчеркнули, что для преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в Армении необходимо проявлять сдержанность и ответственность, а также готовность к решению имеющихся проблем путем диалога в конституционных рамках.

      Напомним, в Ереване продолжаются массовые акции протеста. На фоне продолжающихся демонстраций премьер Серж Саргсян подал в отставку. Теперь оппозиция добивается досрочных выборов парламента. Кроме того, кандидатура организатора митингов Никола Пашиняна была выдвинута на пост главы правительства.

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