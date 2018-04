Осужденный датский изобретатель Мадсен не признал вину в убийстве журналистки

30-летняя шведская журналистка Ким Валль, закончившая два университета в Британии и США, работала фрилансером. Она не была закреплена за одной какой-то редакцией и писала статьи как на родном языке, так и на английском — в The Guardian, The New York Times. Интервью с изобретателем Мадсеном она добивалась долго. Материал наверняка с удовольствием опубликовала бы любая газета.Любопытный герой — изобретатель самодельной подлодки «Наутилус», датчанин, мечтавший сделать Данию космической державой и запустить ракету в космос прямо из своего ангара. К журналистам, по воспоминаниям тех, кому, в отличие от Ким, удалось о нем написать, он относился высокомерно, говорил, что даже не помнит их по имени.Может быть, поэтому Ким и постеснялась спросить Мадсена, можно ли привести на интервью своего бойфренда. Ее друг Оле был свободен в тот вечер и, конечно, с удовольствием составил бы Ким компанию. Но он остался на берегу. В последний раз Оле увидел Ким оживленной и нарядно одетой, а в руке у нее был единственный инструмент пишущего журналиста — мобильный телефон с фотокамерой и диктофоном.Как выяснилось позже, у инженера Мадсена инструментов было с собой гораздо больше: и отвертка, и пила. Накануне встречи, пока Ким, готовясь к интервью, изучала его биографию, Мадсен искал в Интернете видеоинструкцию по обезглавливанию женщин . История его интернет-поиска содержит более 140 схожих запросов. А его бывшие подруги в суде говорили, что он был склонен к играм в насилие и пытки.Ким не вернулась домой после интервью. Ночью ее бойфренд Оле вызвал полицию. На следующее утро спасатели нашли и подняли затонувшую субмарину с хозяином. Девушки с диктофоном в подлодке не было. Изобретатель был немного грустным.С августа по октябрь на дне моря и на берегу спасатели с собаками и полицейские-водолазы находили мешки с частями тела Ким Валль . Мадсена арестовали. Он путался в показаниях, но твердо отрицал свою вину. Говорил, что девушка умерла от удара люком по голове, но на ее голове, найденной отдельно от тела, не было следов удара. Потом утверждал, что она задохнулась углекислым газом во время аварии на подлодке, но ее легкие при анализе оказались чистыми. На торсе девушке нашли следы многочисленных колотых ран.Единственное, что признавал изобретатель, хотя не мог этого логически объяснить, — расчленение тела . Во время допроса изобретатель не продемонстрировал сожаления и заявил, что «мертвое тело не заслуживает уважения».Сегодня суд Копенгагена приговорил изобретателя Мадсена к пожизненному заключению за убийство, насилие и непристойное обращение с телом. Семья журналистки учредила фонд ее памяти, который собрал уже более 200 тысяч долларов в поддержку женщин-журналистов.