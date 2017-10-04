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    У владельца подлодки «Наутилус» нашли видео с обезглавливанием женщин

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    У владельца подлодки «Наутилус» нашли видео с обезглавливанием женщин

    У владельца подлодки «Наутилус» нашли видео с обезглавливанием женщин

    У владельца подлодки «Наутилус» нашли видео с обезглавливанием женщин
  • Фото: Joi Ito / flickr.com

    • В компьютере датского изобретателя Петера Мадсена, подозреваемого в убийстве шведской журналистки, обнаружили видео с обезглавливанием живых женщин.

    Об обнаружении видеозаписи с пытками и обезглавливанием женщин рассказал прокурор Якоб Бух-Йепсен, который ведет дело Мадсена, сообщает сайт Вести.Ru.

    Петер Мадсен отрицает, что жесткий диск с видеозаписью принадлежит ему. По словам подозреваемого, к его компьютеру имели доступ все сотрудники лаборатории, где он работал.

    Петер Мадсен является изобретателем-самоучкой. Ему принадлежит самая крупная частная подводная лодка в мире — «Наутилус». В августе этого года она затонула при странных обстоятельствах, но вскоре ее подняли на поверхность.

    смотретьСоздатель затонувшей в Дании подлодки признался, что «похоронил» пропавшую журналистку в море
    Создатель затонувшей в Дании подлодки признался, что «похоронил» пропавшую журналистку в море
    По версии правоохранительных органов, именно на этой подлодке Мадсен мог убить шведскую журналистку Ким Валль. В ходе следствия подозреваемый неоднократно менял свои показания. Первоначально он утверждал, что высадил журналистку на берег живой и невредимой после прогулки на субмарине. Потом мужчина изменил свои показания, заявив, что женщина погибла на подлодке в результате несчастного случая, а затем он сбросил ее тело в море.

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