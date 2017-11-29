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    Полиция нашла правую руку убитой на подлодке журналистки Ким Валль

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    Полиция нашла правую руку убитой на подлодке журналистки Ким Валль

    Полиция нашла правую руку убитой на подлодке журналистки Ким Валль

    Полиция нашла правую руку убитой на подлодке журналистки Ким Валль

    Датские полицейские нашли на дне бухты Кёге человеческую руку, предположительно принадлежавшую шведской журналистке Ким Валль, убитой на подлодке Nautilus.

    В сообщении, распространенном в среду полицейским управлением Копенгагена, говорится, что руку нашли в том же районе, где ранее были обнаружены другие части тела погибшей журналистки, в убийстве которой подозревается владелец частной подводной лодки Nautilus Петер Мадсен.

    Из сообщения полиции: «Новая находка пока что не изучалась специалистами, но она была сделана в том же районе, где нашли первую руку 20 ноября».

    Кроме того, отмечается, рука была аналогичным образом утяжелена с помощью обрезков труб, сообщает Associated Press.

    смотретьПолиция нашла голову убитой на подлодке шведской журналистки
    Полиция нашла голову убитой на подлодке шведской журналистки
    Напомним, Ким Валль пропала без вести в августе во время прогулки на подводной лодке с изобретателем Питером Мадсеном. Подлодка затонула, а изобретатель утверждал, что высадил женщину на берег до крушения судна.

    Однако позже в бухте Когё были найдены туловище, голова и ноги Валль. Некоторые из частей тела лежали в пластиковых сумках, утяжеленных металлическими предметами. Тогда Мадсен заявил, что Валль погибла, ударившись головой о люк подводной лодки, и он сбросил ее тело в море. Однако следов удара на голове журналистки не было.

    Как сообщали датские СМИ, на теле журналистки были обнаружены следы насилия — раны на груди и половых органах, сделанные острым предметом. На компьютере Мадсена полицейские нашли видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами, но считается, что видео снимал не Мадсен.

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