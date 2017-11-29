Полиция нашла правую руку убитой на подлодке журналистки Ким Валль

Датские полицейские нашли на дне бухты Кёге человеческую руку, предположительно принадлежавшую шведской журналистке Ким Валль, убитой на подлодке Nautilus.
В сообщении, распространенном в среду полицейским управлением Копенгагена, говорится, что руку нашли в том же районе, где ранее были обнаружены другие части тела погибшей журналистки, в убийстве которой подозревается владелец частной подводной лодки Nautilus Петер Мадсен.
Из сообщения полиции: «Новая находка пока что не изучалась специалистами, но она была сделана в том же районе, где нашли первую руку 20 ноября».
Кроме того, отмечается, рука была аналогичным образом утяжелена с помощью обрезков труб, сообщает Associated Press.
Напомним, Ким Валль пропала без вести в августе во время прогулки на подводной лодке с изобретателем Питером Мадсеном. Подлодка затонула, а изобретатель утверждал, что высадил женщину на берег до крушения судна.
Однако позже в бухте Когё были найдены туловище, голова и ноги Валль. Некоторые из частей тела лежали в пластиковых сумках, утяжеленных металлическими предметами. Тогда Мадсен заявил, что Валль погибла, ударившись головой о люк подводной лодки, и он сбросил ее тело в море. Однако следов удара на голове журналистки не было.
Как сообщали датские СМИ, на теле журналистки были обнаружены следы насилия — раны на груди и половых органах, сделанные острым предметом. На компьютере Мадсена полицейские нашли видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами, но считается, что видео снимал не Мадсен.
Из сообщения полиции: «Новая находка пока что не изучалась специалистами, но она была сделана в том же районе, где нашли первую руку 20 ноября».
Кроме того, отмечается, рука была аналогичным образом утяжелена с помощью обрезков труб, сообщает Associated Press.
Напомним, Ким Валль пропала без вести в августе во время прогулки на подводной лодке с изобретателем Питером Мадсеном. Подлодка затонула, а изобретатель утверждал, что высадил женщину на берег до крушения судна.
Однако позже в бухте Когё были найдены туловище, голова и ноги Валль. Некоторые из частей тела лежали в пластиковых сумках, утяжеленных металлическими предметами. Тогда Мадсен заявил, что Валль погибла, ударившись головой о люк подводной лодки, и он сбросил ее тело в море. Однако следов удара на голове журналистки не было.
Как сообщали датские СМИ, на теле журналистки были обнаружены следы насилия — раны на груди и половых органах, сделанные острым предметом. На компьютере Мадсена полицейские нашли видеозаписи со сценами жестокой расправы над женщинами, но считается, что видео снимал не Мадсен.
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