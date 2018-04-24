ЦБ готовит запрос в Роскомнадзор о роли блокировки Telegram в проблеме с е-ОСАГО

Банк России обратится в Роскомнадзор, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО не разрешится в ближайшее время. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
В Роскомнадзоре уже ответили, что готовы обсудить возможное влияние блокировки Telegram на выдачу электронных полисов ОСАГО.
Ранее Союз автостраховщиков пожаловался, что из-за блокировки мессенджера Telegram пользователи не могут оформить ОСАГО. В ходе борьбы с Telegram Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, и это нарушило работу сервиса защиты от спама, который нужен для оформления страховки. Так что пока автовладельцам советуют приходить за ОСАГО в офис на своих двоих.
Проблемы возникли не только у страховщиков. По данным сервиса Down Detector, перебои на территории России есть у игровой сети PlayStation, мессенджера Viber, сервиса YouTube и самого поисковика Google.
Ранее Союз автостраховщиков пожаловался, что из-за блокировки мессенджера Telegram пользователи не могут оформить ОСАГО. В ходе борьбы с Telegram Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, и это нарушило работу сервиса защиты от спама, который нужен для оформления страховки. Так что пока автовладельцам советуют приходить за ОСАГО в офис на своих двоих.
Проблемы возникли не только у страховщиков. По данным сервиса Down Detector, перебои на территории России есть у игровой сети PlayStation, мессенджера Viber, сервиса YouTube и самого поисковика Google.
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