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Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    ЦБ готовит запрос в Роскомнадзор о роли блокировки Telegram в проблеме с е-ОСАГО. Telegram, Интернет, ОСАГО, Роскомнадзор, Центробанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ готовит запрос в Роскомнадзор о роли блокировки Telegram в проблеме с е-ОСАГО

    ЦБ готовит запрос в Роскомнадзор о роли блокировки Telegram в проблеме с е-ОСАГО

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    ЦБ готовит запрос в Роскомнадзор о роли блокировки Telegram в проблеме с е-ОСАГО

    ЦБ готовит запрос в Роскомнадзор о роли блокировки Telegram в проблеме с <nobr>е-ОСАГО</nobr>

      Банк России обратится в Роскомнадзор, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО не разрешится в ближайшее время. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

      В Роскомнадзоре уже ответили, что готовы обсудить возможное влияние блокировки Telegram на выдачу электронных полисов ОСАГО.

      Ранее Союз автостраховщиков пожаловался, что из-за блокировки мессенджера Telegram пользователи не могут оформить ОСАГО. В ходе борьбы с Telegram Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, и это нарушило работу сервиса защиты от спама, который нужен для оформления страховки. Так что пока автовладельцам советуют приходить за ОСАГО в офис на своих двоих.

      Проблемы возникли не только у страховщиков. По данным сервиса Down Detector, перебои на территории России есть у игровой сети PlayStation, мессенджера Viber, сервиса YouTube и самого поисковика Google.

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