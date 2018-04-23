Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube

Пользователи принадлежащего Google сервиса YouTube этим утром сообщили о проблемах в работе видеохостинга.
Судя по данным портала DownDetector, YouTube не работает у ряда пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и других городах.
Проблемы в работе видеохостинга наблюдаются только в России — в основном у тех, кто использует при запуске сервиса браузеры Chrome и Opera.
В ночь на воскресенье, 22 апреля, российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервисов Google. Вскоре Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал ряд IP-адресов американской компании из-за того, что Telegram использует их для обхода блокировок. В ведомстве заявили, что американская компания не выполняет требования по блокировке мессенджера.
Попытки Роскомнадзора заблокировать в России Telegram привели к сбою в работе ряда компаний и приложений. Так, пользователи столкнулись со сложностями при попытках получить доступ к IP-адресам Microsoft и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.
Напомним, решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России. Тем не менее приложение остается доступным для россиян.
Проблемы в работе видеохостинга наблюдаются только в России — в основном у тех, кто использует при запуске сервиса браузеры Chrome и Opera.
Я одна, кто не может зайти в ЮТУБ?— //DirectionerSHA// (@vikusjaSh) 22 апреля 2018 г.
Прикольно, ютуб запломбирован.— Михалываныч (@vladimir_bnsk) 23 апреля 2018 г.
Ютуб не пашет, mehh— шеггсби (@kaspi1sky) 23 апреля 2018 г.
Подтверждаю, так же не работает @YouTube и Play Market pic.twitter.com/8rk2BmIlvT— Sergey Tsepelev (@tsepelev) 23 апреля 2018 г.
В ночь на воскресенье, 22 апреля, российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервисов Google. Вскоре Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал ряд IP-адресов американской компании из-за того, что Telegram использует их для обхода блокировок. В ведомстве заявили, что американская компания не выполняет требования по блокировке мессенджера.
Попытки Роскомнадзора заблокировать в России Telegram привели к сбою в работе ряда компаний и приложений. Так, пользователи столкнулись со сложностями при попытках получить доступ к IP-адресам Microsoft и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.
Напомним, решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России. Тем не менее приложение остается доступным для россиян.
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