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    Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube

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    • Фото: downdetector.com
    Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube

    Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube

    Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube
  • Фото: downdetector.com

    • Пользователи принадлежащего Google сервиса YouTube этим утром сообщили о проблемах в работе видеохостинга.

    Судя по данным портала DownDetector, YouTube не работает у ряда пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и других городах.

    Проблемы в работе видеохостинга наблюдаются только в России — в основном у тех, кто использует при запуске сервиса браузеры Chrome и Opera.












    В ночь на воскресенье, 22 апреля, российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервисов Google. Вскоре Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал ряд IP-адресов американской компании из-за того, что Telegram использует их для обхода блокировок. В ведомстве заявили, что американская компания не выполняет требования по блокировке мессенджера.

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    Попытки Роскомнадзора заблокировать в России Telegram привели к сбою в работе ряда компаний и приложений. Так, пользователи столкнулись со сложностями при попытках получить доступ к IP-адресам Microsoft и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.

    Напомним, решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России. Тем не менее приложение остается доступным для россиян.

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