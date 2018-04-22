Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google

Роскомнадзор заявил, что заблокировал ряд
IP-адресов Google из-за того, что американская компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок.
В сообщении, размещенном на странице Роскомнадзора в Twitter, говорится, что компания Google не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для работы на территории России. Именно с этим и связана блокировка адресов Google.
Напомним, в ночь на 22 апреля россияне стали жаловаться на сбои в работе Google. Некоторые пользователи не могли открыть сайт Google, а другим не удалось войти в свои аккаунты.
Попытки Роскомнадзора заблокировать в России Telegram привели к сбою в работе ряда компаний и приложений. Так, пользователи столкнулись со сложностями при попытках получить доступ к IP-адресам Microsoft и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.
Напомним, решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей. На этой неделе основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России, при этом приложение остается доступным для россиян.
В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 22 апреля 2018 г.
Напомним, в ночь на 22 апреля россияне стали жаловаться на сбои в работе Google. Некоторые пользователи не могли открыть сайт Google, а другим не удалось войти в свои аккаунты.
Попытки Роскомнадзора заблокировать в России Telegram привели к сбою в работе ряда компаний и приложений. Так, пользователи столкнулись со сложностями при попытках получить доступ к IP-адресам Microsoft и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.
Напомним, решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей. На этой неделе основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России, при этом приложение остается доступным для россиян.
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