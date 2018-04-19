Пять минут тишины <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины 12+
    •  

    Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса сервиса Microsoft

    4 комментария

    Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса сервиса Microsoft

    Роскомнадзор начал блокировать <nobr>IP-адреса</nobr> сервиса Microsoft

    Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов десятки тысяч IP-адресов облачных серверов Microsoft. Это следует из копии выгрузки реестра для блокировки провайдерами, размещенной на портале для разработчиков GitHub.

    Заблокированной оказалась подсеть из 131 тысячи IP-адресов, 32 тысячи из которых принадлежат облачной платформе Azure.

    Ранее Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России, при этом приложение остается доступным для россиян.

    смотретьПротивостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень
    Противостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень
    Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются несколько дней, но пока Telegram продолжает работать. При этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. В частности, под ограничение доступа попали ресурсы Google и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.

    Новости по теме

    Блокировка Telegram в России

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru