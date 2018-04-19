Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса сервиса Microsoft

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов десятки тысяч
IP-адресов облачных серверов Microsoft. Это следует из копии выгрузки реестра для блокировки провайдерами, размещенной на портале для разработчиков GitHub.
Заблокированной оказалась подсеть из 131 тысячи IP-адресов, 32 тысячи из которых принадлежат облачной платформе Azure.
Ранее Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России, при этом приложение остается доступным для россиян.
Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются несколько дней, но пока Telegram продолжает работать. При этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. В частности, под ограничение доступа попали ресурсы Google и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.
Ранее Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России, при этом приложение остается доступным для россиян.
Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются несколько дней, но пока Telegram продолжает работать. При этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. В частности, под ограничение доступа попали ресурсы Google и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.
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