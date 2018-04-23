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    Российские пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Google

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    • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic
    Российские пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Google

    Российские пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Google

    Российские пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Google
  • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic

    • Российские пользователи снова сообщают о проблемах в работе поисковой системы Google и видеохостинга YouTube

    Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

    В частности, большинство пользователей жалуются на сбои в работе сервиса YouTube (50%). У 25% возникли проблемы со входом в аккаунт, еще 24% не смогли загрузить видео. Кроме того, многие заявляют, что у них не работает поисковая система Google (62% ). Некоторые не могут войти в аккаунт Google (37%).

    Напомним, сбои в работе YouTube и поисковой системы Google начались в ночь на 22 апреля. В Роскомнадзоре заявили, что ряд IР-адресов Google внесены в реестр запрещенной информации, так как компания не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории России.

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    Попытки Роскомнадзора заблокировать в России Telegram привели к сбою в работе ряда компаний и приложений. Так, пользователи столкнулись со сложностями при попытках получить доступ к IP-адресам Microsoft и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.

    Решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России. Тем не менее приложение остается доступным для россиян.

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