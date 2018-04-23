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    Действия Роскомнадзора частично парализовали продажу электронного ОСАГО

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    Действия Роскомнадзора частично парализовали продажу электронного ОСАГО

    Действия Роскомнадзора частично парализовали продажу электронного ОСАГО

    Российский союз автостраховщиков предупредил о проблемах с оформлением электронного ОСАГО из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google, что вызвало проблемы с сервисом для введения «капчи» — защитного кода для распознавания пользователя.

    Из-за технических проблем продажи электронных полисов ОСАГО сегодня упали в среднем в 4 раза по сравнению со средним значением, и ситуация каждый час ухудшается, сообщил ТАСС источник на страховом рынке.

    В Российском союзе страховщиков объяснили, что ситуация связана с действиями Роскомнадзора.

    Из сообщения РСА: В настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант (обеспечивает переадресацию между сайтами страховщиков через сайт РСА ).

    В РСА отмечают, что обычно за час страховщики оформляют в среднем 300 полисов, сейчас — всего около 50.

    Ранее российские пользователи заявили о сбоях в работе YouTube. Сбои в работе прочих сервисов Google начались еще в ночь на воскресенье. Вскоре Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал ряд IP-адресов американской компании из-за того, что Telegram использует их для обхода блокировок. В ведомстве заявили, что американская компания не выполняет требования по блокировке мессенджера.

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    Ранее попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к сложностям при попытках получить доступ к IP-адресам Microsoft и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.

    Напомним, решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России.

    Telegram остается доступным для россиян.

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