Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Суд предъявил обвинения водителю, протаранившему толпу пешеходов в Торонто

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    Суд предъявил обвинения водителю, протаранившему толпу пешеходов в Торонто

    Суд предъявил обвинения водителю, протаранившему толпу пешеходов в Торонто

    Суд города Торонто предъявил обвинения Алеку Минассиану, который за рулем микроавтобуса давил людей на тротуаре.

    Алеку Минассиану, который был задержан после смертельного наезда, предъявлены 10 обвинений в убийствах и еще 13 обвинений в попытке убийства, передает ТАСС.

    Трагедия произошла накануне на одном из перекрестков в северной части канадского города Торонто. В 13:26 (20:26 мск) водитель за рулем микроавтобуса выехал на тротуар на улице Янг и начал сбивать пешеходов.

    смотретьЧисло погибших при наезде на пешеходов в Торонто достигло десяти
    Число погибших при наезде на пешеходов в Торонто достигло десяти
    По последним данным, жертвами наезда стали 10 человек. Подозреваемым оказался 25-летний житель Ричмонда. Мотивы его действий пока не установлены. Полиция не исключает версию теракта.

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