Суд предъявил обвинения водителю, протаранившему толпу пешеходов в Торонто

Суд города Торонто предъявил обвинения Алеку Минассиану, который за рулем микроавтобуса давил людей на тротуаре.
Алеку Минассиану, который был задержан после смертельного наезда, предъявлены 10 обвинений в убийствах и еще 13 обвинений в попытке убийства, передает ТАСС.
Трагедия произошла накануне на одном из перекрестков в северной части канадского города Торонто. В 13:26 (20:26 мск) водитель за рулем микроавтобуса выехал на тротуар на улице Янг и начал сбивать пешеходов.
По последним данным, жертвами наезда стали 10 человек. Подозреваемым оказался 25-летний житель Ричмонда. Мотивы его действий пока не установлены. Полиция не исключает версию теракта.
Трагедия произошла накануне на одном из перекрестков в северной части канадского города Торонто. В 13:26 (20:26 мск) водитель за рулем микроавтобуса выехал на тротуар на улице Янг и начал сбивать пешеходов.
По последним данным, жертвами наезда стали 10 человек. Подозреваемым оказался 25-летний житель Ричмонда. Мотивы его действий пока не установлены. Полиция не исключает версию теракта.
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