Полиция установила личность водителя, наехавшего на прохожих в Торонто

Полицейские установили личность водителя микроавтобуса, сбившего пешеходов в канадском Торонто.
Как сообщает телеканал CTV, речь идет о 25-летнем Алеке Минассиане. Дополнительной информации о нем пока нет. Мотивы его действий до сих пор выясняются.
Тем временем агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах США сообщает, что следствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию произошедшего. Однако официальных заявлений от канадских властей по этому поводу пока не поступало. А ранее министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл заявил, что конкретных оснований полагать, что в Торонто произошел теракт, пока нет.
Напомним, в понедельник около 13:30 по местному времени (20:30 по московскому времени) на улице Янг в северной части Торонто водитель микроавтобуса выехал на тротуар и начал сбивать людей. Погибли девять человек, 16 были ранены. Сам водитель машины задержан, мотивы его действий устанавливаются.
Тем временем агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах США сообщает, что следствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию произошедшего. Однако официальных заявлений от канадских властей по этому поводу пока не поступало. А ранее министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл заявил, что конкретных оснований полагать, что в Торонто произошел теракт, пока нет.
Напомним, в понедельник около 13:30 по местному времени (20:30 по московскому времени) на улице Янг в северной части Торонто водитель микроавтобуса выехал на тротуар и начал сбивать людей. Погибли девять человек, 16 были ранены. Сам водитель машины задержан, мотивы его действий устанавливаются.
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