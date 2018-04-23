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    Микроавтобус протаранил толпу пешеходов в Торонто: есть раненые

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    • Фото: @RedTRaccoon, @BreakingNNow / twitter.com
    Микроавтобус протаранил толпу пешеходов в Торонто: есть раненые

    Микроавтобус протаранил толпу пешеходов в Торонто: есть раненые

    Микроавтобус протаранил толпу пешеходов в Торонто: есть раненые
  • Фото: @RedTRaccoon, @BreakingNNow / twitter.com

    • Не менее восьми человек пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на оживленной улице в Торонто.

    От 8 до 10 человек пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в центре Торонто. Точное число пострадавших неизвестно, сообщает AFP со ссылкой на городскую полицию. Данных о погибших нет.

    Водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. На снимках с места инцидента видно, что это белый мужчина средних лет. Его имя не называется. Неизвестно также, был ли наезд умышленным. В настоящее время водителя допрашивают.

    Полиция просит местных жителей не заходить на место происшествия. В районе также приостановил работу метрополитен.

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