Микроавтобус протаранил толпу пешеходов в Торонто: есть раненые

Не менее восьми человек пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на оживленной улице в Торонто.
От 8 до 10 человек пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в центре Торонто. Точное число пострадавших неизвестно, сообщает AFP со ссылкой на городскую полицию. Данных о погибших нет.
Водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. На снимках с места инцидента видно, что это белый мужчина средних лет. Его имя не называется. Неизвестно также, был ли наезд умышленным. В настоящее время водителя допрашивают.
Полиция просит местных жителей не заходить на место происшествия. В районе также приостановил работу метрополитен.
Водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. На снимках с места инцидента видно, что это белый мужчина средних лет. Его имя не называется. Неизвестно также, был ли наезд умышленным. В настоящее время водителя допрашивают.
Полиция просит местных жителей не заходить на место происшествия. В районе также приостановил работу метрополитен.
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