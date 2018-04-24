Число погибших при наезде на пешеходов в Торонто достигло десяти

В полиции Торонто сообщили, что число погибших при наезде на пешеходов увеличилось до десяти человек.
Об этом телеканалу CTV сообщил шеф полиции Торонто Марк Сандерс. Он также рассказал о 15 раненых.
По словам Сандерса, водитель наехал на людей намеренно, однако отвечать на вопрос было ли происшествие терактом полицейский не стал. На данном этапе рано делать какие-либо выводы, подчеркнул Сандерс.
Марк Сандерс, шеф полиции Торонто: «Основываясь на данных очевидцев, можно достаточно ясно, даже исходя из общей оценки, что действия водителя были намеренными».
ЧП произошло в понедельник около 13:30 по местному времени на улице Янг в северной части Торонто. Там микроавтобус выехал на тротуар и начал сбивать людей. Ранее сообщалось о девяти погибших и 16 пострадавших.
Водитель микроавтобуса задержан. Им оказался 25-летний Алек Минассиан. Дополнительной информации о нем пока нет. Мотивы его действий до сих пор выясняются.
По некоторым данным, следствие рассматривает террористическую атаку как одну из версий случившегося, однако официальных заявлений от канадских властей по этому поводу не поступало.
По словам Сандерса, водитель наехал на людей намеренно, однако отвечать на вопрос было ли происшествие терактом полицейский не стал. На данном этапе рано делать какие-либо выводы, подчеркнул Сандерс.
Марк Сандерс, шеф полиции Торонто: «Основываясь на данных очевидцев, можно достаточно ясно, даже исходя из общей оценки, что действия водителя были намеренными».
ЧП произошло в понедельник около 13:30 по местному времени на улице Янг в северной части Торонто. Там микроавтобус выехал на тротуар и начал сбивать людей. Ранее сообщалось о девяти погибших и 16 пострадавших.
Водитель микроавтобуса задержан. Им оказался 25-летний Алек Минассиан. Дополнительной информации о нем пока нет. Мотивы его действий до сих пор выясняются.
По некоторым данным, следствие рассматривает террористическую атаку как одну из версий случившегося, однако официальных заявлений от канадских властей по этому поводу не поступало.
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