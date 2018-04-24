Число погибших при наезде микроавтобуса в Торонто возросло до девяти

По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 пострадали при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто.
Об этом заявил заместитель шефа городской полиции Торонто Питер Юэн. Ранее сообщалось о пяти погибших и десяти пострадавших.
Питер Юэн, заместитель шефа полиции Торонто: «Мы можем подтвердить, что на настоящий момент погибли девять людей и 16 получили ранения».
В свою очередь министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал происшествие «очень серьезным». При этом он отказался говорить на тему возможного террористического акта, отметив, что информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска, на данный момент нет.
Министр также добавил, что у канадских властей нет сведений о том, что целью атаки могли быть участники саммита G7, который проходит в городе с 21 по 23 апреля.
Ранее сообщалось, что в понедельник на одном из оживленных перекрестков в северной части Торонто микроавтобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. Водитель микроавтобуса задержан, его допрашивают полицейские. При задержании он угрожал правоохранителям пистолетом. Сейчас микроавтобус проверяют взрывотехники и кинологи.
Питер Юэн, заместитель шефа полиции Торонто: «Мы можем подтвердить, что на настоящий момент погибли девять людей и 16 получили ранения».
В свою очередь министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал происшествие «очень серьезным». При этом он отказался говорить на тему возможного террористического акта, отметив, что информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска, на данный момент нет.
Министр также добавил, что у канадских властей нет сведений о том, что целью атаки могли быть участники саммита G7, который проходит в городе с 21 по 23 апреля.
Ранее сообщалось, что в понедельник на одном из оживленных перекрестков в северной части Торонто микроавтобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. Водитель микроавтобуса задержан, его допрашивают полицейские. При задержании он угрожал правоохранителям пистолетом. Сейчас микроавтобус проверяют взрывотехники и кинологи.
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