Не менее пяти человек погибли при наезде на пешеходов в Торонто

Жертвами наезда микроавтобуса на пешеходов в канадском Торонто стали по меньшей мере пять человек.
Как сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, в результате наезда погибли не менее двух человек. Очевидцы происшествия рассказывают, что водитель микроавтобуса на большой скорости выехал на тротуар и сбил нескольких прохожих. По предварительным данным, ранения получили около десяти человек.
Между тем по местному радио уже сообщили о пяти погибших.
Авария случилась в понедельник на одном из оживленных перекрестков в северной части города. Сейчас водитель микроавтобуса задержан. Его допрашивают полицейские. О мотивах наезда пока не сообщается. По некоторым данным, во время задержания он угрожал полицейскому пистолетом.
Полиция просит местных жителей не заходить на место происшествия. В районе также приостановил работу метрополитен.
Между тем по местному радио уже сообщили о пяти погибших.
Авария случилась в понедельник на одном из оживленных перекрестков в северной части города. Сейчас водитель микроавтобуса задержан. Его допрашивают полицейские. О мотивах наезда пока не сообщается. По некоторым данным, во время задержания он угрожал полицейскому пистолетом.
Полиция просит местных жителей не заходить на место происшествия. В районе также приостановил работу метрополитен.
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