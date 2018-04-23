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    Не менее пяти человек погибли при наезде на пешеходов в Торонто. ДТП, Канада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНе менее пяти человек погибли при наезде на пешеходов в Торонто

    Не менее пяти человек погибли при наезде на пешеходов в Торонто

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    • Фото: Reuters © 2018, Carlo Allegri
    Не менее пяти человек погибли при наезде на пешеходов в Торонто

    Не менее пяти человек погибли при наезде на пешеходов в Торонто

    Не менее пяти человек погибли при наезде на пешеходов в Торонто
    • Фото: Reuters © 2018, Carlo Allegri

      • Жертвами наезда микроавтобуса на пешеходов в канадском Торонто стали по меньшей мере пять человек.

      Как сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, в результате наезда погибли не менее двух человек. Очевидцы происшествия рассказывают, что водитель микроавтобуса на большой скорости выехал на тротуар и сбил нескольких прохожих. По предварительным данным, ранения получили около десяти человек.

      Между тем по местному радио уже сообщили о пяти погибших.

      Авария случилась в понедельник на одном из оживленных перекрестков в северной части города. Сейчас водитель микроавтобуса задержан. Его допрашивают полицейские. О мотивах наезда пока не сообщается. По некоторым данным, во время задержания он угрожал полицейскому пистолетом.

      Полиция просит местных жителей не заходить на место происшествия. В районе также приостановил работу метрополитен.

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