Хабенский рассказал о цели и основных приемах фильма «Собибор»

В Варшаве прошла мировая премьера фильма Константина Хабенского «Собибор». Картина, в которой рассказывается о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании узников нацистского концлагеря, стала режиссерским дебютом Хабенского.
Позиция создателей фильма изначально была твердая: мировая премьера должна пройти в Польше. Из Варшавы до места, где располагался Собибор, всего 130 километров. Этот нацистский конвейер меньше чем за два года перемолол жизни четверти миллиона человек.
Константин Хабенский, режиссер, исполнитель главной роли: «Я решил, что мы не будем злоупотреблять визуальными приемами жестокости, а будем отталкиваться от актерских переживаний и актерских работ и именно этого мечущегося и пытающегося спастись духа».
Адскую машину остановил советский офицер Александр Печерский. Он возглавил и скоординировал побег, после чего лагерь снесли сами фашисты.
«Собибор» — режиссерский дебют Хабенского, он же сыграл главного героя. В антагонистах — легендарный Кристофер Ламберт. В картине отрицательные роли не по шаблону. Так, офицер СС в исполнении Вольфганга Черны получился улыбающимся, веселым и жизнерадостным. И от этого еще страшнее, даже самому актеру.
Вольфганг Черны, актер: «Это Густав Вагнер, он вообще монстр. Я много читал, и я не думал вообще, что это человек. Но это человек. Очень темная и сложная тема для меня. Я из Австрии, и для нас это очень сложная тема. Все знают. Все не хотят говорить об этом еще раз и еще раз, но это было».
Побег был интернациональным, и фильм получился таким же. В отдельные моменты на площадке работали сразу пять переводчиков — с идиша, голландского, польского, английского и немецкого языков. Но даже большая группа польских актеров еще не гарантирует успешного проката в самой Польше. Реакцию на фильм прогнозировать сложно. Режиссер признается: да, политика существует, но еще существует искусство.
Константин Хабенский: «Чтобы обойти эти иногда непонятные принципиальные вопросы, которые разъединяют нас, чтобы сплотиться вокруг вещей, которые являются общечеловеческими и понятными каждому человеку».
Международной съемочной группе «Собибора» это удалось, а странам, отстраивающим настоящий музейный Собибор, пока нет. Россию исключили из числа участников проекта без вразумительных объяснений.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Савина.
Константин Хабенский, режиссер, исполнитель главной роли: «Я решил, что мы не будем злоупотреблять визуальными приемами жестокости, а будем отталкиваться от актерских переживаний и актерских работ и именно этого мечущегося и пытающегося спастись духа».
Адскую машину остановил советский офицер Александр Печерский. Он возглавил и скоординировал побег, после чего лагерь снесли сами фашисты.
«Собибор» — режиссерский дебют Хабенского, он же сыграл главного героя. В антагонистах — легендарный Кристофер Ламберт. В картине отрицательные роли не по шаблону. Так, офицер СС в исполнении Вольфганга Черны получился улыбающимся, веселым и жизнерадостным. И от этого еще страшнее, даже самому актеру.
Вольфганг Черны, актер: «Это Густав Вагнер, он вообще монстр. Я много читал, и я не думал вообще, что это человек. Но это человек. Очень темная и сложная тема для меня. Я из Австрии, и для нас это очень сложная тема. Все знают. Все не хотят говорить об этом еще раз и еще раз, но это было».
Побег был интернациональным, и фильм получился таким же. В отдельные моменты на площадке работали сразу пять переводчиков — с идиша, голландского, польского, английского и немецкого языков. Но даже большая группа польских актеров еще не гарантирует успешного проката в самой Польше. Реакцию на фильм прогнозировать сложно. Режиссер признается: да, политика существует, но еще существует искусство.
Константин Хабенский: «Чтобы обойти эти иногда непонятные принципиальные вопросы, которые разъединяют нас, чтобы сплотиться вокруг вещей, которые являются общечеловеческими и понятными каждому человеку».
Международной съемочной группе «Собибора» это удалось, а странам, отстраивающим настоящий музейный Собибор, пока нет. Россию исключили из числа участников проекта без вразумительных объяснений.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Савина.
Комментарии