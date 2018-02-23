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    Из Москвы в Ростов-на-Дону отправился поезд с экспозицией о подвиге Александра Печерского. Великая Отечественная война, РЖД, выставки и музеи, железные дороги, история, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз Москвы в Ростов-на-Дону отправился поезд с экспозицией о подвиге Александра Печерского

    Из Москвы в Ростов-на-Дону отправился поезд с экспозицией о подвиге Александра Печерского

    1 комментарий
    Из Москвы в <nobr>Ростов-на-Дону</nobr> отправился поезд с экспозицией о подвиге Александра Печерского

    Из Москвы в Ростов-на-Дону отправился поезд с экспозицией о подвиге Александра Печерского

    Из Москвы в <nobr>Ростов-на-Дону</nobr> отправился поезд с экспозицией о подвиге Александра Печерского

      С Казанского вокзала Москвы отправился в свой первый рейс тематический поезд, посвященный подвигу красноармейца Александра Печерского.

      Состав будет ходить из столицы на родину героя — в Ростов-на Дону. Его отправление приурочили ко дню рождения офицера. В вагонах разместили экспозицию, которая рассказывает о жизни Печерского. В 1943 он организовал единственное успешное за годы Великой Отечественной войны восстание и массовый побег из нацистского лагеря смерти Собибор.

      Анатолий Мещеряков, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»: «То, что мы именно на Казанском вокзале, именно в поезде делаем эти выставки совместно с российским историческим обществом, позволит максимально большому количеству пассажиров и наших граждан еще и еще вспоминать великих людей нашей страны».

      Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества: «Мы призваны давать молодому поколению знания о наших героях. Потому что эти герои составляют нашу сущность, нашу историческую идентичность. Пока они есть — эти маяки памяти — мы можем гордиться ими».

      Мероприятие также посвящено 75-й годовщине восстания в Собиборе. Еще одну экспозицию открыли в здании Казанского вокзала. Аналогичная фотовыставка пройдет на вокзале Ростова-на-Дону.

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