Из Москвы в Ростов-на-Дону отправился поезд с экспозицией о подвиге Александра Печерского

С Казанского вокзала Москвы отправился в свой первый рейс тематический поезд, посвященный подвигу красноармейца Александра Печерского.

Состав будет ходить из столицы на родину героя — в Ростов-на Дону. Его отправление приурочили ко дню рождения офицера. В вагонах разместили экспозицию, которая рассказывает о жизни Печерского. В 1943 он организовал единственное успешное за годы Великой Отечественной войны восстание и массовый побег из нацистского лагеря смерти Собибор.



Анатолий Мещеряков, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»: «То, что мы именно на Казанском вокзале, именно в поезде делаем эти выставки совместно с российским историческим обществом, позволит максимально большому количеству пассажиров и наших граждан еще и еще вспоминать великих людей нашей страны».



Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества: «Мы призваны давать молодому поколению знания о наших героях. Потому что эти герои составляют нашу сущность, нашу историческую идентичность. Пока они есть — эти маяки памяти — мы можем гордиться ими».



Мероприятие также посвящено 75-й годовщине восстания в Собиборе. Еще одну экспозицию открыли в здании Казанского вокзала. Аналогичная фотовыставка пройдет на вокзале Ростова-на-Дону.