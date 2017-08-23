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  • 23.08, 20:50
    Нетаньяху изложил Путину позицию Израиля по участию России в проекте Собибор. Вторая мировая война, Израиль, история, Польша, Путин, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНетаньяху изложил Путину позицию Израиля по участию России в проекте Собибор

    Нетаньяху изложил Путину позицию Израиля по участию России в проекте Собибор

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    Нетаньяху изложил Путину позицию Израиля по участию России в проекте Собибор

    Нетаньяху изложил Путину позицию Израиля по участию России в проекте Собибор

    Нетаньяху изложил Путину позицию Израиля по участию России в проекте Собибор

      Поддержку ветеранов Великой Отечественной и ситуацию вокруг проекта мемориала Собибор обсудил сегодня Владимир Путин с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры состоялись в Сочи.

      Владимир Путин встречал израильского премьера на крыльце сочинской резиденции. Биньямин Нетаньяху в России бывает часто — это уже его 10-й визит, так что отношения налажены и личные, и деловые. Соответственно крепнет и сотрудничество между Россией и Израилем.

      Нетаньяху, поблагодарив за теплый прием, поспешил изложить свою точку зрения на недавний дипломатический скандал вокруг Собибора. В бывшем фашистском лагере смерти идет реконструкция мемориального комплекса, но Польша, на территории которой находится Собибор, препятствует участию России в этом международном проекте. Сегодня Нетаньяху много говорил о роли советского народа в победе над фашизмом.

      Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Мы, и я лично, никогда не забываем ту историческую роль, которая была у России и у Советской армии в победе над фашизмом. Мы говорим об этом во всех местах, недавно это было продекларировано в кнессете. В этом контексте Израиль не может выступать против участия России в важном проекте в бывшем концлагере Собибор. Советский офицер еврейского происхождения, который был во главе знаменитого восстания в Собиборе, неслучайно является национальным героем и здесь, в России, и у нас, в Израиле».

      Израильский премьер вспомнил лейтенанта советской армии Александра Ароновича Печерского, который возглавил восстание в Собиборе в октябре 1943-го. К тому времени в газовых камерах лагеря смерти было убито больше 200 тысяч евреев. Печерский и еще несколько десятков узников, убив охрану, прорвались через минное поле и после долгих скитаний вышли к белорусским партизанам. Это был единственный случай относительно успешного восстания в нацистских концлагерях.

      Отдав дань памяти героям той войны, израильский премьер переключился на войну нынешнюю, сирийскую. Тель-Авив крайне встревожен растущей ролью Ирана в регионе, и практически при каждой встрече с Путиным Нетаньяху затрагивает эту тему. Но поскольку Иран реально борется с террористами, Россия не собирается отказываться от такой помощи.

      Переговоры продолжились за закрытыми дверями, они были долгими, а когда Путин вышел проводить израильскую делегацию, он по-дружески обнял главу внешней разведки Моссад Йосефа Коэна.

      В этот же день Владимир Путин встретился с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.

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