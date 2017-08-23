Нетаньяху изложил Путину позицию Израиля по участию России в проекте Собибор

Поддержку ветеранов Великой Отечественной и ситуацию вокруг проекта мемориала Собибор обсудил сегодня Владимир Путин с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры состоялись в Сочи.
Владимир Путин встречал израильского премьера на крыльце сочинской резиденции. Биньямин Нетаньяху в России бывает часто — это уже его 10-й визит, так что отношения налажены и личные, и деловые. Соответственно крепнет и сотрудничество между Россией и Израилем.
Нетаньяху, поблагодарив за теплый прием, поспешил изложить свою точку зрения на недавний дипломатический скандал вокруг Собибора. В бывшем фашистском лагере смерти идет реконструкция мемориального комплекса, но Польша, на территории которой находится Собибор, препятствует участию России в этом международном проекте. Сегодня Нетаньяху много говорил о роли советского народа в победе над фашизмом.
Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Мы, и я лично, никогда не забываем ту историческую роль, которая была у России и у Советской армии в победе над фашизмом. Мы говорим об этом во всех местах, недавно это было продекларировано в кнессете. В этом контексте Израиль не может выступать против участия России в важном проекте в бывшем концлагере Собибор. Советский офицер еврейского происхождения, который был во главе знаменитого восстания в Собиборе, неслучайно является национальным героем и здесь, в России, и у нас, в Израиле».
Израильский премьер вспомнил лейтенанта советской армии Александра Ароновича Печерского, который возглавил восстание в Собиборе в октябре 1943-го. К тому времени в газовых камерах лагеря смерти было убито больше 200 тысяч евреев. Печерский и еще несколько десятков узников, убив охрану, прорвались через минное поле и после долгих скитаний вышли к белорусским партизанам. Это был единственный случай относительно успешного восстания в нацистских концлагерях.
Отдав дань памяти героям той войны, израильский премьер переключился на войну нынешнюю, сирийскую. Тель-Авив крайне встревожен растущей ролью Ирана в регионе, и практически при каждой встрече с Путиным Нетаньяху затрагивает эту тему. Но поскольку Иран реально борется с террористами, Россия не собирается отказываться от такой помощи.
Переговоры продолжились за закрытыми дверями, они были долгими, а когда Путин вышел проводить израильскую делегацию, он по-дружески обнял главу внешней разведки Моссад Йосефа Коэна.
В этот же день Владимир Путин встретился с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.
Нетаньяху, поблагодарив за теплый прием, поспешил изложить свою точку зрения на недавний дипломатический скандал вокруг Собибора. В бывшем фашистском лагере смерти идет реконструкция мемориального комплекса, но Польша, на территории которой находится Собибор, препятствует участию России в этом международном проекте. Сегодня Нетаньяху много говорил о роли советского народа в победе над фашизмом.
Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Мы, и я лично, никогда не забываем ту историческую роль, которая была у России и у Советской армии в победе над фашизмом. Мы говорим об этом во всех местах, недавно это было продекларировано в кнессете. В этом контексте Израиль не может выступать против участия России в важном проекте в бывшем концлагере Собибор. Советский офицер еврейского происхождения, который был во главе знаменитого восстания в Собиборе, неслучайно является национальным героем и здесь, в России, и у нас, в Израиле».
Израильский премьер вспомнил лейтенанта советской армии Александра Ароновича Печерского, который возглавил восстание в Собиборе в октябре 1943-го. К тому времени в газовых камерах лагеря смерти было убито больше 200 тысяч евреев. Печерский и еще несколько десятков узников, убив охрану, прорвались через минное поле и после долгих скитаний вышли к белорусским партизанам. Это был единственный случай относительно успешного восстания в нацистских концлагерях.
Отдав дань памяти героям той войны, израильский премьер переключился на войну нынешнюю, сирийскую. Тель-Авив крайне встревожен растущей ролью Ирана в регионе, и практически при каждой встрече с Путиным Нетаньяху затрагивает эту тему. Но поскольку Иран реально борется с террористами, Россия не собирается отказываться от такой помощи.
Переговоры продолжились за закрытыми дверями, они были долгими, а когда Путин вышел проводить израильскую делегацию, он по-дружески обнял главу внешней разведки Моссад Йосефа Коэна.
В этот же день Владимир Путин встретился с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.
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