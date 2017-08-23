Путин на встрече с Нетаньяху отметил высокий уровень взаимодействия России и Израиля

Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции
премьер-министра Израиля. Биньямин Нетаньяху привез в Россию внушительную делегацию, в том числе главу Совбеза и руководителя внешней разведки.
Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование конфликта в Сирии. Кроме того, лидеры затронули двусторонние отношения и перспективы их развития.
Владимир Путин, президент РФ: «Мне очень приятно, что у нас сложился такой эффективный механизм взаимодействия, в том числе и на высшем уровне. Мы можем и на рабочем, и на нашем уровне оперативно встретиться и в текущем режиме, и тогда, когда это требует нашего прямого участия встретиться, обсудить двусторонние отношения и ситуацию в регионе».
Путин отметил, что Россия довольна тем, как развиваются межгосударственные отношения с Израилем, в том числе благодаря прямым усилиям лидеров.
Нетаньяху в свою очередь поблагодарил президента РФ за встречу, которая «важна как для России, так и для Израиля».
Еще одной темой стало отношение к истории. Нетаньяху особо отметил: Израиль не может выступать против участия России в проекте создания музея в Собиборе. Мемориальный комплекс посвятят восстанию заключенных в одноименном концлагере под предводительством советского красноармейца.
Владимир Путин, президент РФ: «Мне очень приятно, что у нас сложился такой эффективный механизм взаимодействия, в том числе и на высшем уровне. Мы можем и на рабочем, и на нашем уровне оперативно встретиться и в текущем режиме, и тогда, когда это требует нашего прямого участия встретиться, обсудить двусторонние отношения и ситуацию в регионе».
Путин отметил, что Россия довольна тем, как развиваются межгосударственные отношения с Израилем, в том числе благодаря прямым усилиям лидеров.
Нетаньяху в свою очередь поблагодарил президента РФ за встречу, которая «важна как для России, так и для Израиля».
Еще одной темой стало отношение к истории. Нетаньяху особо отметил: Израиль не может выступать против участия России в проекте создания музея в Собиборе. Мемориальный комплекс посвятят восстанию заключенных в одноименном концлагере под предводительством советского красноармейца.
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