Путин поприветствовал диалог между Ватиканом и РПЦ

Россия ценит доверительный и конструктивный диалог с Ватиканом и рада продолжению межцерковного диалога, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином.
Российский лидер отметил, что договоренности, достигнутые на его встрече с папой Франциском, последовательно реализуются.
Владимир Путин, президент РФ: «Очень рады тому, что продолжается межцерковный диалог. Мы приветствуем тот диалог, который начат напрямую между Святым престолом и Русской православной церковью».
Путин подчеркнул, что в основе отношений между двумя Церквями лежат общечеловеческие ценности, которые защищают РПЦ и Святой престол. Он также поблагодарил госсекретаря Ватикана от имени всех христиан России за организацию доставки в Россию мощей Святого Николая, а от всех любителей искусства — за организацию выставки шедевров Ватикана в Третьяковской галерее.
Пьетро Паролин в свою очередь сообщил, что в Ватикане удовлетворены тем, как выстраиваются отношения с Россией.
Пьетро Паролин: «Этот визит происходит в важный момент в том, что касается наших двусторонних отношений с государством и что касается отношений между Святым престолом и РПЦ. В том, что касается наших двусторонних отношений между Святым престолом и Российской Федерацией, мы очень рады и удовлетворены тем, как эти отношения выстраиваются».
Паролин также передал Путину сердечное приветствие от папы Франциска, «который помнит о ваших встречах и помнит очень хорошо».
Накануне госсекретарь Ватикана не исключил новой встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.
Владимир Путин, президент РФ: «Очень рады тому, что продолжается межцерковный диалог. Мы приветствуем тот диалог, который начат напрямую между Святым престолом и Русской православной церковью».
Путин подчеркнул, что в основе отношений между двумя Церквями лежат общечеловеческие ценности, которые защищают РПЦ и Святой престол. Он также поблагодарил госсекретаря Ватикана от имени всех христиан России за организацию доставки в Россию мощей Святого Николая, а от всех любителей искусства — за организацию выставки шедевров Ватикана в Третьяковской галерее.
Пьетро Паролин в свою очередь сообщил, что в Ватикане удовлетворены тем, как выстраиваются отношения с Россией.
Пьетро Паролин: «Этот визит происходит в важный момент в том, что касается наших двусторонних отношений с государством и что касается отношений между Святым престолом и РПЦ. В том, что касается наших двусторонних отношений между Святым престолом и Российской Федерацией, мы очень рады и удовлетворены тем, как эти отношения выстраиваются».
Паролин также передал Путину сердечное приветствие от папы Франциска, «который помнит о ваших встречах и помнит очень хорошо».
Накануне госсекретарь Ватикана не исключил новой встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.
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