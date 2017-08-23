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  • 23.08, 20:51

    Путин поприветствовал диалог между Ватиканом и РПЦ

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    • Фото РИА Новости, Алексей Никольский
    Путин поприветствовал диалог между Ватиканом и РПЦ

    Путин поприветствовал диалог между Ватиканом и РПЦ

    Путин поприветствовал диалог между Ватиканом и РПЦ
  • Фото РИА Новости, Алексей Никольский

    • Россия ценит доверительный и конструктивный диалог с Ватиканом и рада продолжению межцерковного диалога, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином.

    Российский лидер отметил, что договоренности, достигнутые на его встрече с папой Франциском, последовательно реализуются.

    Владимир Путин, президент РФ: «Очень рады тому, что продолжается межцерковный диалог. Мы приветствуем тот диалог, который начат напрямую между Святым престолом и Русской православной церковью».

    Путин подчеркнул, что в основе отношений между двумя Церквями лежат общечеловеческие ценности, которые защищают РПЦ и Святой престол. Он также поблагодарил госсекретаря Ватикана от имени всех христиан России за организацию доставки в Россию мощей Святого Николая, а от всех любителей искусства — за организацию выставки шедевров Ватикана в Третьяковской галерее.

    Пьетро Паролин в свою очередь сообщил, что в Ватикане удовлетворены тем, как выстраиваются отношения с Россией.

    Пьетро Паролин: «Этот визит происходит в важный момент в том, что касается наших двусторонних отношений с государством и что касается отношений между Святым престолом и РПЦ. В том, что касается наших двусторонних отношений между Святым престолом и Российской Федерацией, мы очень рады и удовлетворены тем, как эти отношения выстраиваются».

    Паролин также передал Путину сердечное приветствие от папы Франциска, «который помнит о ваших встречах и помнит очень хорошо».

    Накануне госсекретарь Ватикана не исключил новой встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.

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