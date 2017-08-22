Госсекретарь Ватикана не исключил новой встречи патриарха Кирилла и папы Франциска

В Россию с официальным визитом прибыл госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. У кардинала не только религиозная миссия. Паролин возглавляет правительство Святого престола. В Католической церкви он считается вторым лицом после папы римского и вправе обсуждать политические вопросы.
Приезд второго человека Ватикана в Москву натолкнул СМИ на мысль о готовящемся визите папы римского в Россию или вообще о новой встрече папы Франциска и патриарха Кирилла.
Правда, стороны эти сообщения уже опровергли: мол, ничего подобного в повестке дня пока нет, а нынешний визит госсекретаря Святого престола призван обсудить острую ситуацию на Ближнем Востоке, где преследуют христиан, и на Украине, где интересы православной церкви ущемляются со стороны государства.
Однако, отвечая на вопрос о возможности новой встречи папы и патриарха, кардинал ответил, что она не исключена.
Пьетро Паролин: «Мы верим Господу Богу и Святому духу, которые подскажут нам в нужный момент. В будущем посмотрим».
Ватикан видит себя в качестве посредника в отношениях России с Западом. После Октябрьской революции Ватикан прервал дипломатические отношения с Москвой, и они были восстановлены в полном объеме лишь в 2009 году. И вот реальные плоды нового этапа сотрудничества: России было передано подворье Русской православной церкви в городе Бари, а миллионы россиян получили возможность поклониться мощам Святого Николая в Москве и Петербурге.
Пьетро Паролин: «Можно сказать, что один из результатов прибытия мощей — это новый климат, новая позитивная атмосфера, которая помогает общаться».
Огромным успехом пользовалась открытая в конце 2016 года художественная выставка шедевров из музеев Ватикана в Третьяковской галерее. В конце текущего года состоится ответная выставка русского искусства «От иконописи до авангарда».
Да и в политике наблюдается общность взглядов и позиций, особенно что касается борьбы с терроризмом. В Ватикане с горечью осознают, что положение христиан на Ближнем Востоке просто отчаянное. Пьетро Паролин и патриарх Кирилл на своей встрече в Даниловом монастыре объявили о разработке совместных проектов по поддержке тех, кто страдает от трагических военных событий в ближневосточном регионе.
Патриарх Кирилл: «Я полагаю, что взаимоотношения православной церкви и католической церкви в плане осуществления помощи страдающим от конфликтов на Ближнем Востоке были бы очень важным объединяющим фактором».
В Москве признательны Ватикану за поддержку минского процесса урегулирования и оказание гуманитарной помощи Донецку и Луганску. Ватикан выражает свою озабоченность по поводу законопроектов, обсуждаемых в Верховной раде, которые предусматривают назначение митрополитов и епископов Украинской православной церкви Московского патриархата только по согласованию с органами власти и дают возможность верующим изменять подчиненность храмов другим религиозным конфессиям.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Ценим позицию Ватикана в том, что касается недопустимости использования религиозного фактора на Украине в целях достижения политических преимуществ».
На 23 августа у Паролина намечена встреча с президентом Путиным в Сочи. Кардинал назвал это большой честью.
Правда, стороны эти сообщения уже опровергли: мол, ничего подобного в повестке дня пока нет, а нынешний визит госсекретаря Святого престола призван обсудить острую ситуацию на Ближнем Востоке, где преследуют христиан, и на Украине, где интересы православной церкви ущемляются со стороны государства.
Однако, отвечая на вопрос о возможности новой встречи папы и патриарха, кардинал ответил, что она не исключена.
Пьетро Паролин: «Мы верим Господу Богу и Святому духу, которые подскажут нам в нужный момент. В будущем посмотрим».
Ватикан видит себя в качестве посредника в отношениях России с Западом. После Октябрьской революции Ватикан прервал дипломатические отношения с Москвой, и они были восстановлены в полном объеме лишь в 2009 году. И вот реальные плоды нового этапа сотрудничества: России было передано подворье Русской православной церкви в городе Бари, а миллионы россиян получили возможность поклониться мощам Святого Николая в Москве и Петербурге.
Пьетро Паролин: «Можно сказать, что один из результатов прибытия мощей — это новый климат, новая позитивная атмосфера, которая помогает общаться».
Огромным успехом пользовалась открытая в конце 2016 года художественная выставка шедевров из музеев Ватикана в Третьяковской галерее. В конце текущего года состоится ответная выставка русского искусства «От иконописи до авангарда».
Да и в политике наблюдается общность взглядов и позиций, особенно что касается борьбы с терроризмом. В Ватикане с горечью осознают, что положение христиан на Ближнем Востоке просто отчаянное. Пьетро Паролин и патриарх Кирилл на своей встрече в Даниловом монастыре объявили о разработке совместных проектов по поддержке тех, кто страдает от трагических военных событий в ближневосточном регионе.
Патриарх Кирилл: «Я полагаю, что взаимоотношения православной церкви и католической церкви в плане осуществления помощи страдающим от конфликтов на Ближнем Востоке были бы очень важным объединяющим фактором».
В Москве признательны Ватикану за поддержку минского процесса урегулирования и оказание гуманитарной помощи Донецку и Луганску. Ватикан выражает свою озабоченность по поводу законопроектов, обсуждаемых в Верховной раде, которые предусматривают назначение митрополитов и епископов Украинской православной церкви Московского патриархата только по согласованию с органами власти и дают возможность верующим изменять подчиненность храмов другим религиозным конфессиям.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Ценим позицию Ватикана в том, что касается недопустимости использования религиозного фактора на Украине в целях достижения политических преимуществ».
На 23 августа у Паролина намечена встреча с президентом Путиным в Сочи. Кардинал назвал это большой честью.
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