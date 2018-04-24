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    В Варшаве с аншлагом прошла премьера фильма «Собибор». Великая Отечественная война, Израиль, Польша, история, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Варшаве с аншлагом прошла премьера фильма «Собибор»

    В Варшаве с аншлагом прошла премьера фильма «Собибор»

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    В Варшаве с аншлагом прошла премьера фильма «Собибор»

    В Варшаве с аншлагом прошла премьера фильма «Собибор»

    В Варшаве с аншлагом прошла премьера фильма «Собибор»

      В Варшаве прошла мировая премьера фильма Константина Хабенского о восстании в нацистском лагере смерти Собибор. Показ прошел в зале Варшавского драматического театра. Картину представлял ее создатель — режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский.

      Тема, затронутая в фильме Хабенского, для Польши неоднозначная, ведь ее жителей не раз обвиняли в сотрудничестве с немцами. Националисты до сих пор на этом спекулируют, а радикальные политики недавно добились введения наказания за неправильную трактовку участия поляков в войне.

      Картина рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печёрского, возглавившего в 1943 году восстание заключенных в одноименном лагере смерти, где нацисты уничтожили около 250 тысяч евреев. По словам самого Хабенского, произошедшее в Собиборе — это история мирового масштаба.

      Константин Хабенский: «Если по каким-то причинам нам вдруг захочется сделать вид, что этого не было, или просто забыть, то подобные истории моментально появятся в любой другой точке планеты».

      Еще один из месседжей этого фильма заключается в следующем: какая бы ситуация ни была, в какие бы обстоятельства ни были погружены люди, всегда найдется хотя бы один человек, который заставит остальных поверить в то, что они тоже люди.

      Что касается премьеры, то она, по словам корреспондента НТВ Сергея Савина, прошла с аншлагом. Финальные титры зрители, приглашенные на показ, встретили аплодисментами.

      На широкие экраны в Польше «Собибор» выйдет 11 мая. Права на показ фильма также выкупили Австралия, Великобритания, Германия, Греция и Япония. В российском кинопрокате картина стартует 3 мая.










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