Ультиматум Трампу: почему Европа выступает против антироссийских санкций

Последствия атаки западной коалиции в Сирии обсудили по телефону лидеры России и Франции — Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Российский президент еще раз дал понять, что атака Запада на сирийские объекты была грубейшим нарушением международных норм. Макрон пытался возражать: мол, удары были легитимными, но не очень настойчиво, потому что основная цель звонка, судя по всему, была в другом.
Сразу после разговора с Путиным Макрон улетел в Соединенные Штаты на встречу с американским президентом Дональдом Трампом. После этого появились сенсационные сообщения о том, что француз собирается убедить хозяина Белого дома смягчить санкции против России.
Сюжет под заголовком «Европейцы против санкций» возник накануне визита Макрона в США. И канцлера Германии: Ангела Меркель тоже едет к Трампу в конце апреля. Интрига закручивается и внутриевропейская — Макрон, очевидно, конкурирует с Меркель за лидерство в Евросоюзе. При этом президент Франции вроде бы настроен к России жестче, чем немецкий канцлер. Тем не менее источники новостей о смягчении санкций, во-первых, французские, а во-вторых, придерживаются мнения, что ведущую роль в смягчении санкций должен сыграть именно Париж.
Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО: «Санкции против России на этом этапе идут уже против экономических интересов Европы. Поэтому встает вопрос: либо европейские страны получат добро и отмашку из Вашингтона, либо они начнут де-факто саботировать политические рекомендации Вашингтона».
Между тем официально главной целью этого визита называется сделка по ядерной программе Ирана, из которой Трамп хочет выйти, а Россия и европейские страны хотят его в этом разубедить. Кроме того, президенты наверняка поговорят о ситуации в Сирии. Макрон хочет, чтобы там остались американские солдаты, Трамп, как известно, заявил, что намерен вернуть их домой. Без упоминания России, которая прикладывает массу усилий для стабилизации положения в Сирии, разумеется, не обойдется.
Эммануэль Макрон: «Мы обсудим многосторонние вопросы, которые важны как для наших двух стран, так и за их пределами. Это большая честь и, я думаю, очень важный государственный визит, учитывая текущую обстановку».
Трамп впервые принимает зарубежного лидера с официальным визитом. Поэтому приезд Макрона обставлен очень пышно. Оба лидера сегодня отправятся в дом Джорджа Вашингтона в штате Вирджиния, где за официальным ужином обсудят повестку встречи. Первая леди Меланья Трамп лично проверяет, как накрыты и украшены столы. Пробует еду, которой будут угощать президентов. Музыкальное сопровождение ужина будут обеспечивать исполнители из Национальной оперы США, ну, а сами переговоры между Трампом и Макроном состоятся завтра в Белом доме в американской столице.
Подробнее — в репортаже «Итогов дня».
Сюжет под заголовком «Европейцы против санкций» возник накануне визита Макрона в США. И канцлера Германии: Ангела Меркель тоже едет к Трампу в конце апреля. Интрига закручивается и внутриевропейская — Макрон, очевидно, конкурирует с Меркель за лидерство в Евросоюзе. При этом президент Франции вроде бы настроен к России жестче, чем немецкий канцлер. Тем не менее источники новостей о смягчении санкций, во-первых, французские, а во-вторых, придерживаются мнения, что ведущую роль в смягчении санкций должен сыграть именно Париж.
Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО: «Санкции против России на этом этапе идут уже против экономических интересов Европы. Поэтому встает вопрос: либо европейские страны получат добро и отмашку из Вашингтона, либо они начнут де-факто саботировать политические рекомендации Вашингтона».
Между тем официально главной целью этого визита называется сделка по ядерной программе Ирана, из которой Трамп хочет выйти, а Россия и европейские страны хотят его в этом разубедить. Кроме того, президенты наверняка поговорят о ситуации в Сирии. Макрон хочет, чтобы там остались американские солдаты, Трамп, как известно, заявил, что намерен вернуть их домой. Без упоминания России, которая прикладывает массу усилий для стабилизации положения в Сирии, разумеется, не обойдется.
Эммануэль Макрон: «Мы обсудим многосторонние вопросы, которые важны как для наших двух стран, так и за их пределами. Это большая честь и, я думаю, очень важный государственный визит, учитывая текущую обстановку».
Трамп впервые принимает зарубежного лидера с официальным визитом. Поэтому приезд Макрона обставлен очень пышно. Оба лидера сегодня отправятся в дом Джорджа Вашингтона в штате Вирджиния, где за официальным ужином обсудят повестку встречи. Первая леди Меланья Трамп лично проверяет, как накрыты и украшены столы. Пробует еду, которой будут угощать президентов. Музыкальное сопровождение ужина будут обеспечивать исполнители из Национальной оперы США, ну, а сами переговоры между Трампом и Макроном состоятся завтра в Белом доме в американской столице.
Подробнее — в репортаже «Итогов дня».
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