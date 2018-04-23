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    Эксперты: Макрон обсудит с Трампом ослабление антироссийских санкций. визиты, Макрон, санкции, США, Трамп Дональд, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты: Макрон обсудит с Трампом ослабление антироссийских санкций

    Эксперты: Макрон обсудит с Трампом ослабление антироссийских санкций

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    Эксперты: Макрон обсудит с Трампом ослабление антироссийских санкций

    Эксперты: Макрон обсудит с Трампом ослабление антироссийских санкций

      Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в США. В Вашингтоне он пробудет три дня. Французского лидера сопровождает супруга Бриджит.

      СМИ по обе стороны Атлантики с «тревогой» ожидают первого рукопожатия Эммануэля Макрона и Дональда Трампа. К примеру, год назад, в Брюсселе, политики так крепко жали друг другу руки, что их пальцы побелели, но никто не хотел тогда отступать.

      Мелания Трамп сегодня разместила в своем Twitter подготовку совместного ужина. Зал, где он будет проходить, украшен цветами сакуры. А сама Мелания поправляет салфетки и навещает поваров, которые вносят последние штрихи в свои кулинарные изыски.


      Переговоры Макрона и Трампа будут проходить уже завтра. На них лидеры Франции и США обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию на Корейском полуострове и обозначат позицию по Сирии.

      Эксперты также считают, что Макрон будет просить Трампа ослабить санкции в отношении России. Вероятно, на этом же будет настаивать и Ангела Меркель, которую ждут в США через несколько дней. По мнению европейских лидеров, ограничения в отношении Москвы могут сильно сказаться на производстве в странах Европы.

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