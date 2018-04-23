Эксперты: Макрон обсудит с Трампом ослабление антироссийских санкций

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в США. В Вашингтоне он пробудет три дня. Французского лидера сопровождает супруга Бриджит.
СМИ по обе стороны Атлантики с «тревогой» ожидают первого рукопожатия Эммануэля Макрона и Дональда Трампа. К примеру, год назад, в Брюсселе, политики так крепко жали друг другу руки, что их пальцы побелели, но никто не хотел тогда отступать.
Мелания Трамп сегодня разместила в своем Twitter подготовку совместного ужина. Зал, где он будет проходить, украшен цветами сакуры. А сама Мелания поправляет салфетки и навещает поваров, которые вносят последние штрихи в свои кулинарные изыски.
Переговоры Макрона и Трампа будут проходить уже завтра. На них лидеры Франции и США обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию на Корейском полуострове и обозначат позицию по Сирии.
Эксперты также считают, что Макрон будет просить Трампа ослабить санкции в отношении России. Вероятно, на этом же будет настаивать и Ангела Меркель, которую ждут в США через несколько дней. По мнению европейских лидеров, ограничения в отношении Москвы могут сильно сказаться на производстве в странах Европы.
Мелания Трамп сегодня разместила в своем Twitter подготовку совместного ужина. Зал, где он будет проходить, украшен цветами сакуры. А сама Мелания поправляет салфетки и навещает поваров, которые вносят последние штрихи в свои кулинарные изыски.
After months of preparations, @POTUS and I are looking forward to hosting our first State Dinner with France! Thank you to everyone who has worked so hard to make this visit a success. 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/j7fKmUhISJ— Melania Trump (@FLOTUS) 23 апреля 2018 г.
Переговоры Макрона и Трампа будут проходить уже завтра. На них лидеры Франции и США обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию на Корейском полуострове и обозначат позицию по Сирии.
Эксперты также считают, что Макрон будет просить Трампа ослабить санкции в отношении России. Вероятно, на этом же будет настаивать и Ангела Меркель, которую ждут в США через несколько дней. По мнению европейских лидеров, ограничения в отношении Москвы могут сильно сказаться на производстве в странах Европы.
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