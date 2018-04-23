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    Трамп подарит Макрону кусок обивки стула из Белого дома

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    Трамп подарит Макрону кусок обивки стула из Белого дома

    Трамп подарит Макрону кусок обивки стула из Белого дома

    Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп приготовили в подарок главе Франции Эммануэлю Макрону часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома.

    По данным телеканала CNN, Меланья Трамп начала готовиться к визиту Макрона несколько месяцев назад. Первая леди продумала все детали, в том числе и идеальный подарок.

    Стул, с которого для Макрона снимут часть обивки, входил в мебельный гарнитур, сделанный по заказу пятого президента США Джеймса Монро. Несколько лет спустя президент Джеймс Бьюкенен сменил обстановку. Редкие предметы интерьера вернула в Белый дом супруга Джона Кеннеди — Жаклин.

    Отмечается, что кусок обивки с антикварного стула заключат в рамку и вручат лидеру Франции вместе с альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе визита. Также Макрону подарят серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями супругов Трамп.

    Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон приготовил в подарок своему американскому коллеге саженец дуба с севера Франции. По задумке Макрона, дерево будет символизировать долгие дружеские отношения двух стран. Макрон планирует посадить «дуб дружбы» вместе с Трампом в «его саду».



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