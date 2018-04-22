Макрон подарит Трампу «дуб дружбы»

Президент Франции Эммануэль Макрон приготовил подарок своему американскому коллеге Дональду Трампу. В США французский лидер привезет саженец дуба как символ долгих отношений двух стран.
Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу Fox News. Он рассказал, что в знак долгой дружбы готовит необычный подарок лидеру США.
Эммануэль Макрон: «Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений. Поэтому я подарю президенту США дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте — с севера Франции. Мы вместе посадим это дерево в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений».
Очевидно, Макрон имел в виду высадку союзных войск на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года. Тогда был открыт «второй фронт» против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.
Эммануэль Макрон: «Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений. Поэтому я подарю президенту США дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте — с севера Франции. Мы вместе посадим это дерево в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений».
Очевидно, Макрон имел в виду высадку союзных войск на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года. Тогда был открыт «второй фронт» против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.
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