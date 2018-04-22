«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Макрон: США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ

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    Макрон: США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ

    Макрон: США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ

    Макрон: США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ
  • Фото: Reuters © 2018

    • Франция, США и их союзники должны остаться в САР после разгрома ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), чтобы «построить новую Сирию» и ограничить влияние Ирана, заявил Эммануэль Макрон.

    По мнению президента Франции, полный вывод международных сил из Сирии укрепит позиции Башара Ассада и Ирана. И это чревато, по его словам, новой войной. «Они будут подпитывать новых террористов», — заявил Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.

    Эммануэль Макрон, президент Франции: «Даже после окончания войны против ИГ США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ».

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    Макрон также подчеркнул, что Запад не должен демонстрировать слабость в отношениях с Россией, в противном случае Москва будет постоянно этим пользоваться.

    На днях французский лидер заявил, что именно он убедил Дональда Трампа оставить американские подразделения в САР. Американский президент при этом заявляет, что США могут «очень скоро» покинуть страну.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает себя «ровней» российскому лидеру Владимиру Путину.

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