Макрон: США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ

Франция, США и их союзники должны остаться в САР после разгрома ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), чтобы «построить новую Сирию» и ограничить влияние Ирана, заявил Эммануэль Макрон.
По мнению президента Франции, полный вывод международных сил из Сирии укрепит позиции Башара Ассада и Ирана. И это чревато, по его словам, новой войной. «Они будут подпитывать новых террористов», — заявил Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Даже после окончания войны против ИГ США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ».
Макрон также подчеркнул, что Запад не должен демонстрировать слабость в отношениях с Россией, в противном случае Москва будет постоянно этим пользоваться.
На днях французский лидер заявил, что именно он убедил Дональда Трампа оставить американские подразделения в САР. Американский президент при этом заявляет, что США могут «очень скоро» покинуть страну.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает себя «ровней» российскому лидеру Владимиру Путину.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Даже после окончания войны против ИГ США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ».
Макрон также подчеркнул, что Запад не должен демонстрировать слабость в отношениях с Россией, в противном случае Москва будет постоянно этим пользоваться.
На днях французский лидер заявил, что именно он убедил Дональда Трампа оставить американские подразделения в САР. Американский президент при этом заявляет, что США могут «очень скоро» покинуть страну.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает себя «ровней» российскому лидеру Владимиру Путину.
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