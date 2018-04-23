Путин назвал удар США по Сирии грубейшим нарушением международного права

Владимир Путин обсудил с Эммануэлем Макроном последние события в Сирии.
Во время телефонного разговора президент РФ подчеркнул, что ракетно-бомбовые удары США и их союзников по территории Сирии являются грубейшим нарушением международного права. По словам российского лидера, эта акция привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования кризиса в Сирии.
Также Путин и Макрон подчеркнули важность проведения миссии экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и условились продолжать усилия по возобновлению мирных переговоров в Сирии.
Кроме того, президент РФ проинформировал французского коллегу о предпринимаемых шагах по облегчению гуманитарной ситуации в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, 14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, как заявили в Вашингтоне, достигли целей. Россия со своей стороны сообщила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО.
При этом на Западе заявили, что удар по сирийским объектам стал ответом Дамаску, якобы виновному в применении химоружия в сирийской Думе. В Москве же говорят об инсценировке химического инцидента в Думе
Также Путин и Макрон подчеркнули важность проведения миссии экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и условились продолжать усилия по возобновлению мирных переговоров в Сирии.
Кроме того, президент РФ проинформировал французского коллегу о предпринимаемых шагах по облегчению гуманитарной ситуации в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, 14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, как заявили в Вашингтоне, достигли целей. Россия со своей стороны сообщила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО.
При этом на Западе заявили, что удар по сирийским объектам стал ответом Дамаску, якобы виновному в применении химоружия в сирийской Думе. В Москве же говорят об инсценировке химического инцидента в Думе
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