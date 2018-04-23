Лавров: вопрос о поставках С-300 в Сирию еще не решен

Вопрос о поставках зенитных ракетных систем
С-300 в Сирию еще не решен, заявил журналистам в понедельник в Пекине глава МИД РФ Сергей Лавров.
Комментарий глава МИД РФ Сергея Лаврова размещен на сайте российского дипведомства.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Не могу сказать, что он (вопрос) решен. Мы знаем, что сказал президент России Владимир Путин. Он обсуждал эти вопросы с представителем нашего Министерства обороны в контексте задач недопущения того, чтобы Сирийская Арабская Республика оказалась недостаточно подготовленной к агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля. Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться, наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не усугубят ли ситуацию вокруг Сирии возможные поставки этих вооружений, отметил лишь, что ракетный удар по САР со стороны США, Великобритании и Франции в середине апреля и так ухудшил обстановку в регионе.
Сергей Лавров: «Я не буду сейчас никак комментировать, лишь еще раз напомню заявление президента России Владимира Путина после нанесения ракетного удара по суверенной стране в нарушение основ международного права, что ракетный удар и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования. Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования».
Ранее газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах, что Россия в ближайшее время может в ближайшее время на безвозмездной основе поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что удар западных союзников по САР снял с РФ все «моральные обязательства», которая около 10 лет назад пообещала своим «известным партнерам» не поставлять в Сирию данные комплексы ПВО. А в Генштабе ВС РФ заявляли, что комплексы могут быть поставлены не только в Сирию, но и в другие страны.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, согласно заявлениям Вашингтона, достигли целей. Россия со своей стороны заявила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО. В Москве заявили, что представят доказательства в ближайшее время.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Не могу сказать, что он (вопрос) решен. Мы знаем, что сказал президент России Владимир Путин. Он обсуждал эти вопросы с представителем нашего Министерства обороны в контексте задач недопущения того, чтобы Сирийская Арабская Республика оказалась недостаточно подготовленной к агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля. Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться, наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не усугубят ли ситуацию вокруг Сирии возможные поставки этих вооружений, отметил лишь, что ракетный удар по САР со стороны США, Великобритании и Франции в середине апреля и так ухудшил обстановку в регионе.
Сергей Лавров: «Я не буду сейчас никак комментировать, лишь еще раз напомню заявление президента России Владимира Путина после нанесения ракетного удара по суверенной стране в нарушение основ международного права, что ракетный удар и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования. Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования».
Ранее газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах, что Россия в ближайшее время может в ближайшее время на безвозмездной основе поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что удар западных союзников по САР снял с РФ все «моральные обязательства», которая около 10 лет назад пообещала своим «известным партнерам» не поставлять в Сирию данные комплексы ПВО. А в Генштабе ВС РФ заявляли, что комплексы могут быть поставлены не только в Сирию, но и в другие страны.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, согласно заявлениям Вашингтона, достигли целей. Россия со своей стороны заявила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО. В Москве заявили, что представят доказательства в ближайшее время.
Комментарии