У Кейт Миддлтон начались роды

Внимание мировой прессы приковано к одному крыльцу в Лондоне. Сегодня Кейт Миддлтон доставили в госпиталь Святой Марии. Там на свет должен появиться третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских. Пол будущего наследника британского престола заранее не сообщался, этого требует королевский протокол.
Герцогиню Кембриджскую привезли рано утром в частный роддом в крыле Линдо госпиталя Святой Марии. Раньше женщины из королевской семьи рожали дома, но теперь им хочется сменить обстановку или быть ближе к народу. Клиника эта — самая дорогая в городе, так что до народа все равно далеко.
Велики шансы, что уже сегодня удастся увидеть и Кейт, и младенца. В английском роддоме прием длится чуть дольше, чем прием у зубного врача, выписывают часто в тот же день.
Чуть-чуть промахнулась Кейт. Если бы родила на два дня раньше, сделала бы подарок прабабушке Елизавете II, которой 21 апреля исполнилось 92 года, а если бы еще и девочка была, тогда бы и голову ломать над именем не пришлось.
Пока неизвестно, девочка будет или мальчик. Принц Уильям и Кейт отрицают современные технологии и не извещают нацию о поле будущего ребенка на 20-й неделе беременности. Впрочем, после принятия парламентом закона о престолонаследии незадолго до рождения первого ребенка Уильяма и Кейт у наследников мужского пола исчезли преимущественные права на трон. Если даже сейчас родится мальчик, он не подвинет свою старшую сестру Шарлотту и станет пятым в очереди после 69-летнего принца Чарльза, 35-летнего принца Уильяма, его старшего сына, четырехлетнего Джорджа, и дочери Уильяма и Кейт, двухлетней Шарлотты. И только потом идет новый младенец.
В XXI веке, когда развита медицина, а дворцовые перевороты отсутствуют в связи с их бессмысленностью, ведь все равно власти у монарха нет никакой, королевская семья становится все более многочисленной и увеличивается почти в арифметической прогрессии. Каждые два года — плюс один. Королевским корреспондентам это выгодно.
В английских газетах есть такая особая должность — королевский корреспондент, она очень престижная и не слишком пыльная. Работа заключается в том, чтобы сопровождать монарха и его семью в зарубежных поездках и описывать их наряды. Семья Виндзоров теперь настолько большая, что у английских королевских корреспондентов может появиться узкая специализация — один пишет про одного члена семьи, другой — про другого.
Как передает корреспондент Лиза Герсон, герцогиня Кейт в последнее время была несколько в тени не только в связи с беременностью, сколько с появлением будущей золовки — Меган Маркл, которая выходит замуж за принца Гарри, младшего брата Уильяма. И хотя с точки зрения престолонаследия Меган интересна мало, так как у ее детей шансов стать королями практически нет из-за высокой продуктивности Кейт, с точки зрения светской колонки в прессе она — серьезная конкурентка. Невеста принца публике интересней, чем глубоко беременная жена.
Кейт взяла реванш. Сегодня в Британии она королева. Ей нужно только собраться с мыслями и силами и произвести на свет ребенка. Это станет главной новостью дня.
Велики шансы, что уже сегодня удастся увидеть и Кейт, и младенца. В английском роддоме прием длится чуть дольше, чем прием у зубного врача, выписывают часто в тот же день.
Чуть-чуть промахнулась Кейт. Если бы родила на два дня раньше, сделала бы подарок прабабушке Елизавете II, которой 21 апреля исполнилось 92 года, а если бы еще и девочка была, тогда бы и голову ломать над именем не пришлось.
Пока неизвестно, девочка будет или мальчик. Принц Уильям и Кейт отрицают современные технологии и не извещают нацию о поле будущего ребенка на 20-й неделе беременности. Впрочем, после принятия парламентом закона о престолонаследии незадолго до рождения первого ребенка Уильяма и Кейт у наследников мужского пола исчезли преимущественные права на трон. Если даже сейчас родится мальчик, он не подвинет свою старшую сестру Шарлотту и станет пятым в очереди после 69-летнего принца Чарльза, 35-летнего принца Уильяма, его старшего сына, четырехлетнего Джорджа, и дочери Уильяма и Кейт, двухлетней Шарлотты. И только потом идет новый младенец.
В XXI веке, когда развита медицина, а дворцовые перевороты отсутствуют в связи с их бессмысленностью, ведь все равно власти у монарха нет никакой, королевская семья становится все более многочисленной и увеличивается почти в арифметической прогрессии. Каждые два года — плюс один. Королевским корреспондентам это выгодно.
В английских газетах есть такая особая должность — королевский корреспондент, она очень престижная и не слишком пыльная. Работа заключается в том, чтобы сопровождать монарха и его семью в зарубежных поездках и описывать их наряды. Семья Виндзоров теперь настолько большая, что у английских королевских корреспондентов может появиться узкая специализация — один пишет про одного члена семьи, другой — про другого.
Как передает корреспондент Лиза Герсон, герцогиня Кейт в последнее время была несколько в тени не только в связи с беременностью, сколько с появлением будущей золовки — Меган Маркл, которая выходит замуж за принца Гарри, младшего брата Уильяма. И хотя с точки зрения престолонаследия Меган интересна мало, так как у ее детей шансов стать королями практически нет из-за высокой продуктивности Кейт, с точки зрения светской колонки в прессе она — серьезная конкурентка. Невеста принца публике интересней, чем глубоко беременная жена.
Кейт взяла реванш. Сегодня в Британии она королева. Ей нужно только собраться с мыслями и силами и произвести на свет ребенка. Это станет главной новостью дня.
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