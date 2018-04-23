Герцогиню Кембриджскую Кейт доставили в роддом

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.

Супруга британского принца Уильяма Кейт готовится родить третьего ребенка. В понедельник утром герцогиню Кембриджскую доставили в лондонскую больницу Святой Марии: у Кейт начались схватки.: «Ее Королевское высочество герцогиня Кембриджская была доставлена в больницу Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, сегодня утром в связи с началом у нее родовых схваток».В этой же больнице родились первенец принца Уильяма и Кейт принц Джордж и принцесса Шарлотта.Третий ребенок принца Уильяма и Кейт станет шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди престолонаследия. Пол малыша еще неизвестен.