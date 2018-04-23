Герцогиню Кембриджскую Кейт доставили в роддом

Супругу принца Уильяма Кейт доставили в больницу Святой Марии в Лондоне. У герцогини начались родовые схватки.
Супруга британского принца Уильяма Кейт готовится родить третьего ребенка. В понедельник утром герцогиню Кембриджскую доставили в лондонскую больницу Святой Марии: у Кейт начались схватки.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Ее Королевское высочество герцогиня Кембриджская была доставлена в больницу Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, сегодня утром в связи с началом у нее родовых схваток».
В этой же больнице родились первенец принца Уильяма и Кейт принц Джордж и принцесса Шарлотта.
Третий ребенок принца Уильяма и Кейт станет шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди престолонаследия. Пол малыша еще неизвестен.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Ее Королевское высочество герцогиня Кембриджская была доставлена в больницу Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, сегодня утром в связи с началом у нее родовых схваток».
Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.
The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.
В этой же больнице родились первенец принца Уильяма и Кейт принц Джордж и принцесса Шарлотта.
Третий ребенок принца Уильяма и Кейт станет шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди престолонаследия. Пол малыша еще неизвестен.
Комментарии