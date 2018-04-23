Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  

    Герцогиню Кембриджскую Кейт доставили в роддом

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson
    Герцогиню Кембриджскую Кейт доставили в роддом

    Герцогиню Кембриджскую Кейт доставили в роддом

    Герцогиню Кембриджскую Кейт доставили в роддом
  • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson

    • Супругу принца Уильяма Кейт доставили в больницу Святой Марии в Лондоне. У герцогини начались родовые схватки.

    Супруга британского принца Уильяма Кейт готовится родить третьего ребенка. В понедельник утром герцогиню Кембриджскую доставили в лондонскую больницу Святой Марии: у Кейт начались схватки.

    Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Ее Королевское высочество герцогиня Кембриджская была доставлена в больницу Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, сегодня утром в связи с началом у нее родовых схваток».




    В этой же больнице родились первенец принца Уильяма и Кейт принц Джордж и принцесса Шарлотта.

    Третий ребенок принца Уильяма и Кейт станет шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди престолонаследия. Пол малыша еще неизвестен.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru