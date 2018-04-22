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    В день рождения Елизаветы II принц Чарльз нарушил протокол и назвал ее «мамочкой». Великобритания, дни рождения, Елизавета II, монархи и августейшие особы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ день рождения Елизаветы II принц Чарльз нарушил протокол и назвал ее «мамочкой»

    В день рождения Елизаветы II принц Чарльз нарушил протокол и назвал ее «мамочкой»

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    В день рождения Елизаветы II принц Чарльз нарушил протокол и назвал ее «мамочкой»

    В день рождения Елизаветы II принц Чарльз нарушил протокол и назвал ее «мамочкой»

    В день рождения Елизаветы II принц Чарльз нарушил протокол и назвал ее «мамочкой»

      Королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 92 года. Этот праздник она обычно проводит в кругу родных, но накануне изменила традиции и посетила концерт в Альберт-холле.

      В честь Ее Величества на сцену вышли звезды мировой величины — Стинг, Кайли Миноуг, Том Джонс. На концерт Елизавета II пришла в компании герцога Кембриджского Уильяма, который сидел рядом с ней, принца Гарри и его невесты Меган Маркл, принца Уэльского Чарльза, его супруги герцогини Корнуоллской Камиллы и других членов королевской семьи. Принц Чарльз, обращаясь к королеве, нарушил традиции и протокол, назвав ее «мамочкой».

      Официальные празднования в честь дня рождения королевы, включающие парад и народные гуляния, проходят во вторую субботу июня, когда погода в Британии налаживается.

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