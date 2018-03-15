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    Елизавета II официально дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл

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    Елизавета II официально дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл

    Елизавета II официально дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл

    Королева Великобритании одобрила предстоящий брак своего внука принца Гарри с американкой Меган Маркл.

    Письмо Елизаветы II, в котором она официально дает согласие на брак принца и американской актрисы, было представлено в Тайном совете — органе советников королевы, передает ТАСС.

    Из письма Елизаветы II: «Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл».

    Согласно акту о престолонаследии, подобное формальное одобрение брака должны получать все члены британской королевской семьи, которые находятся в очереди на престол с первой по шестую позицию.

    Принц Гарри — пока пятый в очереди на наследование престола. Перед ним — его отец Чарльз, старший внук королевы принц Уильям, а также маленькие принц Джордж и принцесса Шарлотта.

    смотретьМеган Маркл сменила веру ради принца Гарри и его семьи
    Меган Маркл сменила веру ради принца Гарри и его семьи
    Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке. Как ожидается, к тому моменту Гарри переместится уже на шестую строчку в списке престолонаследников, поскольку его старший брат с женой ожидают рождения третьего ребенка в апреле.

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