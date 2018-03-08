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    Меган Маркл сменила веру ради принца Гарри и его семьи

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    Меган Маркл сменила веру ради принца Гарри и его семьи

    Меган Маркл сменила веру ради принца Гарри и его семьи

    Меган Маркл сменила веру ради принца Гарри и его семьи
  • Фото: Reuters © 2018

    • Американская актриса и фотомодель Меган Маркл приняла англиканскую веру перед свадьбой с британским принцем Гарри, которая намечена на май этого года.

    Церемония крещения состоялась в Королевской капелле, сообщает Daily Mail. По личной просьбе невесты обряд провел архиепископ Кентерберийский, духовный глава Церкви Англии. На церемонии, которая продолжалась 45 минут, присутствовали принц Уэльский Чарльз, его супруга герцогиня Корнуольская Камилла и принц Гарри.

    Ранее отмечалось, что для вступления в брак с принцем Гарри протестантке Меган не обязательно было менять веру. Однако американка решила сделать это в знак уважения к королевской семье и Елизавете II, которая также возглавляет Церковь Англии.

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    Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая. Ожидается, что туристы, которые приедут на это мероприятие, принесут британской экономике не менее 680 млн долларов. На территорию Виндзорского замка, где пройдет церемония бракосочетания, пара пригласит более 2,5 тысяч рядовых британцев.





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