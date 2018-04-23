СМИ: Россия в ближайшее время поставит Сирии комплексы С-300

Два
военно-дипломатических источника сообщили, что находившийся «преимущественно в политической плоскости» вопрос о передаче зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в Сирию почти решен.
Как стало известно газете «Коммерсант», поставка ЗРК С-300 в Сирию будет осуществлена на безвозмездной основе.
Источники рассказали изданию, что на закупку новых систем данного типа «у сирийцев нет денег», а оформление кредита в планы России не входит. Теперь Сирия собирается в короткие сроки создать на основе российских «Фаворитов» эшелонированную систему сирийской ПВО. Она будет предназначена для защиты Дамаска и территории, на которой размещается авиационная техника, от обстрелов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что удар западной коалиции по Сирии снял обязательства с России, которая около 10 лет назад Россия, руководствуясь моральными принципами, пообещала своим «известным партнерам» не поставлять в Сирию данные комплексы ПВО.
Ранее об изменении позиции относительно экспорта С-300 заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, комплексы могут быть поставлены не только в Сирию, но и в другие страны.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, согласно заявлениям Вашингтона, достигли целей. Россия со своей стороны заявила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО. В Москве заявили, что представят доказательства в ближайшее время.
Источники рассказали изданию, что на закупку новых систем данного типа «у сирийцев нет денег», а оформление кредита в планы России не входит. Теперь Сирия собирается в короткие сроки создать на основе российских «Фаворитов» эшелонированную систему сирийской ПВО. Она будет предназначена для защиты Дамаска и территории, на которой размещается авиационная техника, от обстрелов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что удар западной коалиции по Сирии снял обязательства с России, которая около 10 лет назад Россия, руководствуясь моральными принципами, пообещала своим «известным партнерам» не поставлять в Сирию данные комплексы ПВО.
Ранее об изменении позиции относительно экспорта С-300 заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, комплексы могут быть поставлены не только в Сирию, но и в другие страны.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, согласно заявлениям Вашингтона, достигли целей. Россия со своей стороны заявила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО. В Москве заявили, что представят доказательства в ближайшее время.
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