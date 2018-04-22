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    Посол США рассказала о миллиарде долларов, потраченном на Украину

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    Посол США рассказала о миллиарде долларов, потраченном на Украину

    Посол США рассказала о миллиарде долларов, потраченном на Украину

    Американский посол в Киеве Мари Йованович заявила, что США с 2014 года выделили Украине почти миллиард долларов на улучшение безопасности.

    По словам дипломата, выделялись не только деньги, но и «много важного оборудования», которое «спасает жизни украинцев», в том числе радары и приборы ночного видения.

    Главной же инвестицией, по словам Йованович, являются «учения, которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО».

    При этом посол не смогла точно сказать, когда США предоставят Украине оружие, передает «112 Украина».

    Напомним, в марте этого года Дональд Трамп подписал бюджет, в котором, в частности, говорится о выделении Украине 620,7 миллиона долларов, в том числе 200 миллионов на военно-техническую помощь.

    А в прошлом году США одобрили план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Порошенко же заявлял, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году, и подчеркивал, что оружие нужно Украине для защиты и «отпора агрессору».

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