Конгресс США выделил 200 млн долларов на военную помощь Украине

Сенат Конгресса США утвердил выделение 200 млн долларов на военную помощь Украине, в том числе на поставку «оборонительных вооружений», за исключением переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Данное положение включено в законопроект о федеральном бюджете, принятом законодателями обеих палат большинством голосов, сообщает ТАСС. Отмечается, что эти деньги будут доступны до 30 сентября 2018 года.
Таким образом, Конгресс урезал сумму, обозначенную в законе о политике Минобороны США. Согласно тому документу, Украина должна была получить 350 млн долларов.
Также уточняется, что эти средства Украина не сможет потратить на закупки переносных зенитных ракетных комплексов. Помимо этого, Конгресс продлил запрет на оказание США какой-либо помощи националистическому формированию «Азов».
При этом подчеркивается, что статья о предоставлении Украине военной помощи не носит обязательного характера — окончательное решение по ней примет министр обороны.
В целом же, с учетом военной помощи, общий объем выделенных Украине средств может составить около 620 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Конгресс выделит «более 250 миллионов долларов» на противодействие «российскому влиянию». И еще 105 миллионов — на помощь Грузии.
Таким образом, Конгресс урезал сумму, обозначенную в законе о политике Минобороны США. Согласно тому документу, Украина должна была получить 350 млн долларов.
Также уточняется, что эти средства Украина не сможет потратить на закупки переносных зенитных ракетных комплексов. Помимо этого, Конгресс продлил запрет на оказание США какой-либо помощи националистическому формированию «Азов».
При этом подчеркивается, что статья о предоставлении Украине военной помощи не носит обязательного характера — окончательное решение по ней примет министр обороны.
В целом же, с учетом военной помощи, общий объем выделенных Украине средств может составить около 620 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Конгресс выделит «более 250 миллионов долларов» на противодействие «российскому влиянию». И еще 105 миллионов — на помощь Грузии.
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