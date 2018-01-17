Порошенко заявил о поставках комплексов Javelin на Украину за счет США

Пётр Порошенко заявил, что поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin будут оплачены из бюджета США.
Выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), президент Украины заявил, что армия получит противотанковые комплексы от США «благодаря продуктивной работе власти».
Пётр Порошенко, президент Украины: «В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования».
Также Порошенко при обсуждении оборонного заказа на 2018 год заявил, что количество противотанкового оружия должно увеличиться в четыре раза. Это должны быть как украинские противотанковые комплексы, в том числе «Стугна», так и оружие иностранного производства, сообщили в пресс-службе президента Украины.
Отметим, что Киев на протяжении нескольких лет просил Вашингтон предоставить Украине новые виды оружия, в том числе противотанковые комплексы Javelin. А в конце прошлого года США официально подтвердили, что начнут поставки летального оружия на Украину. Речь идет о партии почти на 50 млн долларов. Как заявили в украинском Генштабе, поставки могут начаться в течение полугода.
В Москве же заявили, что США, выделяя Украине оружие, фактически поддерживают «партию войны» в Киеве. А в Донецке предупредили, что поставки американских противотанковых комплексов могут повлечь эскалацию конфликта в Донбассе.
Пётр Порошенко, президент Украины: «В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования».
Также Порошенко при обсуждении оборонного заказа на 2018 год заявил, что количество противотанкового оружия должно увеличиться в четыре раза. Это должны быть как украинские противотанковые комплексы, в том числе «Стугна», так и оружие иностранного производства, сообщили в пресс-службе президента Украины.
Отметим, что Киев на протяжении нескольких лет просил Вашингтон предоставить Украине новые виды оружия, в том числе противотанковые комплексы Javelin. А в конце прошлого года США официально подтвердили, что начнут поставки летального оружия на Украину. Речь идет о партии почти на 50 млн долларов. Как заявили в украинском Генштабе, поставки могут начаться в течение полугода.
В Москве же заявили, что США, выделяя Украине оружие, фактически поддерживают «партию войны» в Киеве. А в Донецке предупредили, что поставки американских противотанковых комплексов могут повлечь эскалацию конфликта в Донбассе.
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