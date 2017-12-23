Порошенко объяснил, зачем Украине американское летальное оружие

Петр Порошенко подтвердил, что Украина получит от США летальное оружие.
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил решение США о поставке Киеву летального оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице украинского президента в Facebook.
Петр Порошенко, президент Украины: «Как мы и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном».
Порошенко выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и добавил, что вместе с антироссийскими санкциями этот шаг станет «ответом на продолжение оккупации украинской территории». При этом президент Украины подчеркнул, что оружие будет поставлено для защиты.
Петр Порошенко: «Американское оружие в руках украинских военных — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских военных и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии».
Напомним, недавно Госдеп США предоставил частной фирме лицензию на поставку оружия Украине. Речь, в частности, идет о продаже крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним. Кроме того, стало известно, что США могут передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. В МИД России отреагировали на это решение, заявив, что США фактически поддерживает «партию войны» на Украине.
Петр Порошенко, президент Украины: «Как мы и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном».
Порошенко выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и добавил, что вместе с антироссийскими санкциями этот шаг станет «ответом на продолжение оккупации украинской территории». При этом президент Украины подчеркнул, что оружие будет поставлено для защиты.
Петр Порошенко: «Американское оружие в руках украинских военных — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских военных и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии».
Напомним, недавно Госдеп США предоставил частной фирме лицензию на поставку оружия Украине. Речь, в частности, идет о продаже крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним. Кроме того, стало известно, что США могут передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. В МИД России отреагировали на это решение, заявив, что США фактически поддерживает «партию войны» на Украине.
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