Трамп открестился от уступок в переговорах с КНДР

Дональд Трамп заявил, что пока говорить о достижении результата в переговорах с КНДР рано.
По словам американского президента, время покажет, насколько эффективным будет диалог с Пхеньяном.
Дональд Трамп, президент США: «Мы очень далеко от результата по Северной Корее. Может, все получится. Может, нет. Время покажет».
Также Трамп в своем Twitter поспорил с журналистом телеканала NBC Чаком Тоддом, который заявил, что США «многое уступили во время переговоров с КНДР». Журналиста президент США назвал «заспанным», а его канал — обвинил в распространении «фейковых новостях».
Дональд Трамп, президент США: «Мы ничего не уступали, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний».
Ранее Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний, а также прекращает работу ядерного полигона. Лидер КНДР объяснил, что теперь его страна сосредоточиться на развитии экономики.
Решение КНДР Дональд Трамп назвал «хорошей новостью для всего мира», подчеркнув, что ждет встречи с главой Северной Кореи, которая может состояться в мае или начале июня. Между тем сегодня СМИ сообщили, что советники призывают Трампа не верить словам Ким Чен Ына и считают, что заявление об отказе от ядерных и ракетных испытаний может стать «ловушкой» перед переговорами.
Дональд Трамп, президент США: «Мы очень далеко от результата по Северной Корее. Может, все получится. Может, нет. Время покажет».
Также Трамп в своем Twitter поспорил с журналистом телеканала NBC Чаком Тоддом, который заявил, что США «многое уступили во время переговоров с КНДР». Журналиста президент США назвал «заспанным», а его канал — обвинил в распространении «фейковых новостях».
Дональд Трамп, президент США: «Мы ничего не уступали, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний».
Ранее Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний, а также прекращает работу ядерного полигона. Лидер КНДР объяснил, что теперь его страна сосредоточиться на развитии экономики.
Решение КНДР Дональд Трамп назвал «хорошей новостью для всего мира», подчеркнув, что ждет встречи с главой Северной Кореи, которая может состояться в мае или начале июня. Между тем сегодня СМИ сообщили, что советники призывают Трампа не верить словам Ким Чен Ына и считают, что заявление об отказе от ядерных и ракетных испытаний может стать «ловушкой» перед переговорами.
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