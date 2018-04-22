«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Трамп открестился от уступок в переговорах с КНДР

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    • Фото: Reuters © 2018, Joe Skipper
    Трамп открестился от уступок в переговорах с КНДР

    Трамп открестился от уступок в переговорах с КНДР

    Трамп открестился от уступок в переговорах с КНДР
  • Фото: Reuters © 2018, Joe Skipper

    • Дональд Трамп заявил, что пока говорить о достижении результата в переговорах с КНДР рано.

    По словам американского президента, время покажет, насколько эффективным будет диалог с Пхеньяном.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы очень далеко от результата по Северной Корее. Может, все получится. Может, нет. Время покажет».

    Также Трамп в своем Twitter поспорил с журналистом телеканала NBC Чаком Тоддом, который заявил, что США «многое уступили во время переговоров с КНДР». Журналиста президент США назвал «заспанным», а его канал — обвинил в распространении «фейковых новостях».

    Дональд Трамп, президент США: «Мы ничего не уступали, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний».

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    Ранее Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний, а также прекращает работу ядерного полигона. Лидер КНДР объяснил, что теперь его страна сосредоточиться на развитии экономики.

    Решение КНДР Дональд Трамп назвал «хорошей новостью для всего мира», подчеркнув, что ждет встречи с главой Северной Кореи, которая может состояться в мае или начале июня. Между тем сегодня СМИ сообщили, что советники призывают Трампа не верить словам Ким Чен Ына и считают, что заявление об отказе от ядерных и ракетных испытаний может стать «ловушкой» перед переговорами.

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