СМИ: в Белом доме сочли ловушкой отказ КНДР от ядерных испытаний

Советники призывают Дональда Трампа не верить заявлению Ким Чен Ына об отказе Северной Кореи от ядерных и ракетных испытаний.
В Белом доме считают, что Пхеньян может с легкостью нарушить свое обещание, а громкое заявление необходимо для того, чтобы создать иллюзию «благоразумности» и готовности идти на компромисс перед переговорами.
То есть мирная инициатива может оказаться «ловушкой» для Вашингтона, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Дело в том, что теперь на переговорах США будет сложнее отказаться от выдвигаемых КНДР требований. Как считают советники Трампа, Пхеньян намерен добиться отмены экономических санкций.
Напомним, ранее Ким Чен Ын объявил, что его страна замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний и прекращает работу ядерного полигона на севере страны. По его словам, теперь Северная Корея сосредоточиться на развитии экономики.
Дональд Трамп высоко оценил решение руководителя КНДР. Президент США, в частности, заявил, что это «хорошая новость для всего мира», а также добавил, что ждет встречи с главой Северной Кореи, которая может состояться в мае или начале июня.
То есть мирная инициатива может оказаться «ловушкой» для Вашингтона, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Дело в том, что теперь на переговорах США будет сложнее отказаться от выдвигаемых КНДР требований. Как считают советники Трампа, Пхеньян намерен добиться отмены экономических санкций.
Напомним, ранее Ким Чен Ын объявил, что его страна замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний и прекращает работу ядерного полигона на севере страны. По его словам, теперь Северная Корея сосредоточиться на развитии экономики.
Дональд Трамп высоко оценил решение руководителя КНДР. Президент США, в частности, заявил, что это «хорошая новость для всего мира», а также добавил, что ждет встречи с главой Северной Кореи, которая может состояться в мае или начале июня.
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