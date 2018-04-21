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    Премьер Армении согласился уйти в отставку после решения «важных проблем»

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    Премьер Армении согласился уйти в отставку после решения «важных проблем»

    Премьер Армении согласился уйти в отставку после решения «важных проблем»

    Только что назначенный премьер-министром Армении бывший президент этой страны Серж Саргсян отметил, что готов покинуть свой пост после решения важнейших проблем в стране.

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что занял пост главы правительства из-аз сложной геополитической ситуацией в регионе. Его слова приводит пресс-служба правительства.

    Серж Саргсян, премьер-министр Армении: «С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха».

    Саргсян, отвечая на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда «Луйс», заявил, что «указанные проблемы решаемы» и после этого «у руля власти могут встать другие деятели».

    смотретьВ Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    В Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».

    Сегодня полиция задержала более 100 оппозиционеров, которые начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах столицы.

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