Премьер Армении согласился уйти в отставку после решения «важных проблем»

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премьер-министром Армении бывший президент этой страны Серж Саргсян отметил, что готов покинуть свой пост после решения важнейших проблем в стране.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что занял пост главы правительства из-аз сложной геополитической ситуацией в регионе. Его слова приводит пресс-служба правительства.
Серж Саргсян, премьер-министр Армении: «С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха».
Саргсян, отвечая на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда «Луйс», заявил, что «указанные проблемы решаемы» и после этого «у руля власти могут встать другие деятели».
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».
Сегодня полиция задержала более 100 оппозиционеров, которые начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах столицы.
Серж Саргсян, премьер-министр Армении: «С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха».
Саргсян, отвечая на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда «Луйс», заявил, что «указанные проблемы решаемы» и после этого «у руля власти могут встать другие деятели».
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а лидер оппозиционеров Никол Пашинян на этой неделе объявил о начале в стране «бархатной революции».
Сегодня полиция задержала более 100 оппозиционеров, которые начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах столицы.
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