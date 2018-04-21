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    Украденную «барокамеру Гагарина» нашли в пункте приема металла

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    • Фото: kosmo-museum.ru
    Украденную «барокамеру Гагарина» нашли в пункте приема металла

    Украденную «барокамеру Гагарина» нашли в пункте приема металла

    Украденную «барокамеру Гагарина» нашли в пункте приема металла
  • Фото: kosmo-museum.ru

    • Московская полиция сообщила об обнаружении в пункте приема металла барокамеру из Музея космонавтики. Экспонат найден в распиленном состоянии.

    Столичные полицейские сообщили об обнаружении сурдобарокамеры, которая в понедельник была украдена с автостоянки на северо-западе Москвы. Тренажер найден в распиленном состоянии в пункте приема металла, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Похищенный экспонат обнаружен в пункте приема металла на Можайском шоссе, он был частично утилизирован».

    смотреть«Барокамера Гагарина» полгода валялась на стоянке без присмотра
    «Барокамера Гагарина» полгода валялась на стоянке без присмотра
    Напомним, накануне стало известно о задержании подозреваемого в краже. Им оказался 29-летний житель Мурманской области Владимир Аникин.

    смотретьЗадержан подозреваемый в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Гагарин
    Задержан подозреваемый в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Гагарин
    Сурдокамера была экспонатом Музея космонавтики. Сотрудники музея передали ее на предприятие на северо-западе Москвы, чтобы провести экспертизу и выяснить, действительно ли в этой сурдокамере проходили испытания знаменитые советские космонавты Юрий Гагарин, Георгий Гречко и Герман Титов.

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