Полиция в Москве выясняет, кому принадлежала украденная «барокамера Гагарина»

Продолжение получила история о краже барокамеры, в которой якобы тренировался Юрий Гагарин. Выяснилось, что сотрудники музея не могут дать стопроцентной гарантии, что первый космонавт готовился к полету именно с помощью этого оборудования.
Имеет ли скандальная кража действительно «космический» характер, сейчас выясняют полицейские. Ущерб зависит от того, кто именно тренировался в барокамере СБК-48.
Дважды герой Советского Союза космонавт Борис Волынов рассказывает: в 1960 году, когда он проходил курс подготовки к полетам на кораблях типа «Восток», таких барокамер было очень мало. Поэтому Борис Валентинович не сомневается: в той, что была украдена со автостоянки в Строгино, скорее всего, тренировались и Юрий Гагарин, и Георгий Гречко, и Герман Титов.
Такую точку зрения не разделяют в Музее космонавтики. Там не уверены и в том, была ли эта барокамера на их балансе, так как все испытательные капсулы как раз проходили процедуру атрибуции. Иными словами, эксперты должны были установить, в каком году был выпущен тренажер, и соответственно — где и кем использовался. Год выпуска украденной камеры еще не установлен.
Резонные вопросы: что в принципе барокамера делала на автомобильной стоянке и кто должен был за ней следить. Известно, что с заявлением о краже в полицию обратился некий реставратор Анатолий Фабричнов. Это он заявил, что подготовку на тренажере проходил в том числе Гагарин. Никаких документов, в которых был бы обозначен собственник экспоната, у Фабричнова не нашлось.
Пока полицейские ищут похитителей и выясняют, кому принадлежала барокамера, музейщики спешат успокоить общественность: это не единственный раритетный экспонат. Похожий стоит в музее города Гагарина в Смоленской области.
Тем не менее, каждая такая вещь имеет ценность, хотя вряд ли новые владельцы украденной барокамеры об этом задумываются. Вероятнее всего, им больше интересна не история капсулы, а материал, их которого она сделана. Им могут заинтересоваться в пунктах приема металлов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Дважды герой Советского Союза космонавт Борис Волынов рассказывает: в 1960 году, когда он проходил курс подготовки к полетам на кораблях типа «Восток», таких барокамер было очень мало. Поэтому Борис Валентинович не сомневается: в той, что была украдена со автостоянки в Строгино, скорее всего, тренировались и Юрий Гагарин, и Георгий Гречко, и Герман Титов.
Такую точку зрения не разделяют в Музее космонавтики. Там не уверены и в том, была ли эта барокамера на их балансе, так как все испытательные капсулы как раз проходили процедуру атрибуции. Иными словами, эксперты должны были установить, в каком году был выпущен тренажер, и соответственно — где и кем использовался. Год выпуска украденной камеры еще не установлен.
Резонные вопросы: что в принципе барокамера делала на автомобильной стоянке и кто должен был за ней следить. Известно, что с заявлением о краже в полицию обратился некий реставратор Анатолий Фабричнов. Это он заявил, что подготовку на тренажере проходил в том числе Гагарин. Никаких документов, в которых был бы обозначен собственник экспоната, у Фабричнова не нашлось.
Пока полицейские ищут похитителей и выясняют, кому принадлежала барокамера, музейщики спешат успокоить общественность: это не единственный раритетный экспонат. Похожий стоит в музее города Гагарина в Смоленской области.
Тем не менее, каждая такая вещь имеет ценность, хотя вряд ли новые владельцы украденной барокамеры об этом задумываются. Вероятнее всего, им больше интересна не история капсулы, а материал, их которого она сделана. Им могут заинтересоваться в пунктах приема металлов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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