Задержан подозреваемый в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Гагарин

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже сурдобарокамеры, в которой, возможно, тренировался первый побывавший в космосе человек — Юрий Гагарин.
Оперативники задержали предполагаемого вора, укравшего сурдокамеру с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. Подозреваемым оказался 29-летний житель Мурманской области. Стражи порядка продолжают поиски соучастников преступления, передает ТАСС.
Из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Москве: «В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск соучастников преступления».
Сурдокамера — экспонат Музея космонавтики. Его сотрудники не могут дать точной гарантии, но вполне вероятно, что в этой сурдокамере проходили испытания знаменитые советские космонавты Гагарин, Титов и Беляев.
Из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Москве: «В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск соучастников преступления».
Сурдокамера — экспонат Музея космонавтики. Его сотрудники не могут дать точной гарантии, но вполне вероятно, что в этой сурдокамере проходили испытания знаменитые советские космонавты Гагарин, Титов и Беляев.
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